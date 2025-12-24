Hàn Quốc tăng mạnh hạn ngạch lao động thời vụ, cơ hội cho lao động Việt Nam

Thiếu hụt nhân lực do già hóa dân số, Hàn Quốc quyết định tăng hơn 14% hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026, tập trung vào nông nghiệp và thủy sản – những lĩnh vực lao động Việt Nam có nhiều lợi thế.

Tập trung các ngành khó tuyển dụng

Cụ thể, Hàn Quốc đã quyết định mở rộng mạnh hạn ngạch tiếp nhận lao động thời vụ nước ngoài trong năm 2026.

Theo kế hoạch, nước này sẽ tiếp nhận 109.100 lao động, tăng 14,1% so với mức 96.000 người của năm 2025.

Hàn Quốc tăng 14,1% hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026 nhằm bù đắp thiếu hụt nhân lực do dân số già hóa

Chính sách mở rộng lần này tập trung vào nông nghiệp và thủy sản – những lĩnh vực đang thiếu hụt nghiêm trọng lao động bản địa do dân số già hóa nhanh, trong khi lao động trẻ ngày càng thu hẹp.

Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm duy trì hoạt động sản xuất ở các ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông, đồng thời hạn chế những hệ lụy kinh tế – xã hội do tình trạng thiếu nhân công kéo dài.

Song song với việc tăng số lượng tiếp nhận, Chính phủ Hàn Quốc cũng cam kết tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nhập cư.

Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm tiếp nhận nhều lao động Việt Nam đến làm viễ

Thực tế cho thấy, việc tuyển dụng kéo dài và thiếu ổn định khiến một bộ phận lao động nước ngoài bỏ việc hoặc ở lại làm việc không có giấy tờ hợp pháp, đặc biệt trong lĩnh vực nông – ngư nghiệp. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nhiều rủi ro về quyền lợi lao động.

Việc mở rộng diện lao động thời vụ được đánh giá là giải pháp hiệu quả, giúp đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực, đồng thời hạn chế tình trạng cư trú và làm việc trái phép.

Cơ hội rõ nét cho lao động Việt Nam

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab – Bộ Nội vụ), trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đưa hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch năm.

Trong các thị trường tiếp nhận lớn nhất, Hàn Quốc đứng thứ ba, với gần 10.000 lao động Việt Nam, chỉ sau Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chủ yếu làm việc trong: Sản xuất- chế tạo; Nông nghiệp- ngư nghiệp; Xây dựng.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng cao nhất vẫn nằm ở sản xuất và nông- ngư nghiệp- những lĩnh vực được đánh giá mang lại việc làm ổn định, thu nhập khá và nhu cầu dài hạn, mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam trong thời gian tới.