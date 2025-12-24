Hàn Quốc tăng mạnh hạn ngạch lao động thời vụ, cơ hội cho lao động Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hàn Quốc tăng mạnh hạn ngạch lao động thời vụ, cơ hội cho lao động Việt Nam

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trước tình trạng thiếu hụt lao động, Hàn Quốc quyết định tăng 14,1% hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026, tập trung vào nông nghiệp và thủy sản

Thiếu hụt nhân lực do già hóa dân số, Hàn Quốc quyết định tăng hơn 14% hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026, tập trung vào nông nghiệp và thủy sản – những lĩnh vực lao động Việt Nam có nhiều lợi thế.

Tập trung các ngành khó tuyển dụng

Cụ thể, Hàn Quốc đã quyết định mở rộng mạnh hạn ngạch tiếp nhận lao động thời vụ nước ngoài trong năm 2026. 

Theo kế hoạch, nước này sẽ tiếp nhận 109.100 lao động, tăng 14,1% so với mức 96.000 người của năm 2025.

Hàn Quốc tăng mạnh hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026, cơ hội cho lao động Việt Nam - Ảnh 1.

Hàn Quốc tăng 14,1% hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026 nhằm bù đắp thiếu hụt nhân lực do dân số già hóa

Chính sách mở rộng lần này tập trung vào nông nghiệp và thủy sản – những lĩnh vực đang thiếu hụt nghiêm trọng lao động bản địa do dân số già hóa nhanh, trong khi lao động trẻ ngày càng thu hẹp.

Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm duy trì hoạt động sản xuất ở các ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông, đồng thời hạn chế những hệ lụy kinh tế – xã hội do tình trạng thiếu nhân công kéo dài.

Song song với việc tăng số lượng tiếp nhận, Chính phủ Hàn Quốc cũng cam kết tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nhập cư.

Hàn Quốc tăng mạnh hạn ngạch lao động thời vụ năm 2026, cơ hội cho lao động Việt Nam - Ảnh 2.

Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm tiếp nhận nhều lao động Việt Nam đến làm viễ

Thực tế cho thấy, việc tuyển dụng kéo dài và thiếu ổn định khiến một bộ phận lao động nước ngoài bỏ việc hoặc ở lại làm việc không có giấy tờ hợp pháp, đặc biệt trong lĩnh vực nông – ngư nghiệp. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nhiều rủi ro về quyền lợi lao động.

Việc mở rộng diện lao động thời vụ được đánh giá là giải pháp hiệu quả, giúp đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực, đồng thời hạn chế tình trạng cư trú và làm việc trái phép.

Cơ hội rõ nét cho lao động Việt Nam

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab – Bộ Nội vụ), trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đưa hơn 120.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch năm.

Trong các thị trường tiếp nhận lớn nhất, Hàn Quốc đứng thứ ba, với gần 10.000 lao động Việt Nam, chỉ sau Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chủ yếu làm việc trong: Sản xuất- chế tạo; Nông nghiệp- ngư nghiệp; Xây dựng.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng cao nhất vẫn nằm ở sản xuất và nông- ngư nghiệp- những lĩnh vực được đánh giá mang lại việc làm ổn định, thu nhập khá và nhu cầu dài hạn, mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam trong thời gian tới. 

Tin liên quan

Xuất hiện thủ đoạn mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước để lừa tiền

Xuất hiện thủ đoạn mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước để lừa tiền

(NLĐO) - Người lao động nâng cao cảnh giác trước tình trạng một số đối tượng mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) để lừa đảo

Nhật Bản dự kiến siết số lao động nước ngoài từ năm 2027

(NLĐO) - Nhật Bản dự kiến giới hạn số lao động nước ngoài theo chương trình đào tạo việc làm mới từ năm tài chính 2027, trong bối cảnh siết quản lý nhập cư

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc vượt 140.000 người, đứng thứ hai về số lượng

(NLĐO) - Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của lao động Việt Nam, với hơn 149.000 người đang làm việc, đứng thứ hai về số lao động nước ngoài tại nước này

lao động thời vụ Hàn Quốc Xuất khẩu lao động Hàn Quốc Cục Quản lý Lao động ngoài nước sang Hàn Quốc làm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo