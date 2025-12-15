HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động ngoại vượt mốc 2,5 triệu người: Hàn Quốc lập tức có động thái đặc biệt

G.Nam

(NLĐO) - Hàn Quốc tăng cường các chính sách quản lý, bảo vệ quyền lợi và thu hút nhân lực nước ngoài, hướng tới xây dựng thị trường lao động hài hòa, bền vững

Vừa qua, Bộ Lao động Hàn Quốc chính thức ra mắt Ban chuyên trách hỗ trợ tổng hợp nhân lực nước ngoài và tổ chức phiên họp đầu tiên ngay trong ngày. Đây được xem là bước đi quan trọng của Chính phủ Hàn Quốc trong bối cảnh số lao động nước ngoài tại nước này đã vượt mốc 2,5 triệu người và tiếp tục gia tăng.

Theo đó, Ban chuyên trách hỗ trợ gồm 23 thành viên, do ông Lee Kyu Yong – ủy viên nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Lao động Hàn Quốc – và ông Sohn Pil Hoon – Chánh Văn phòng Kế hoạch và Điều phối, Bộ Lao động – đồng chủ trì. Thành phần ban bao gồm đại diện giới lao động, giới chủ, các bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương và các chuyên gia.

Ban chuyên trách dự kiến họp hàng tuần hoặc hai tuần một lần cho đến tháng 2-2026, nhằm thảo luận sâu và xây dựng phương án hỗ trợ tổng thể cho lực lượng lao động nước ngoài. Tại cuộc họp đầu tiên, các thành viên thống nhất về sự cần thiết phải tăng cường quản lý và hỗ trợ toàn diện, đồng thời xác định các định hướng chính sách trong giai đoạn tới.

Hàn Quốc lập ban chuyên trách hỗ trợ hơn 2,5 triệu lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Hiện có khoảng 70.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc

Một trong những nội dung trọng tâm được đặt ra là thiết kế hệ thống cung – cầu lao động nước ngoài trên cơ sở nhìn nhận tổng thể thị trường lao động. Trên nền tảng đó, Hàn Quốc hướng tới xây dựng chính sách thống nhất áp dụng cho toàn bộ người nước ngoài đang làm việc, đồng thời tăng cường hạ tầng dữ liệu để theo dõi, phân tích tình hình việc làm và đời sống của nhóm lao động này.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động Hàn Quốc sẽ cải thiện cơ chế thu hút nhân tài, tăng tính công khai, minh bạch trong quy trình tiếp nhận lao động nước ngoài. Các đề xuất bao gồm xây dựng hệ thống đào tạo kỹ năng, cải cách chính sách để lao động nước ngoài có thể tích lũy kinh nghiệm, làm việc lâu dài, cũng như tận dụng nguồn nhân lực đang cư trú trong nước, chẳng hạn cho phép du học sinh chuyển đổi sang thị thực lao động phổ thông (E-9).

Bảo vệ quyền lợi người lao động nước ngoài cũng là nội dung được nhấn mạnh. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tiến hành khảo sát toàn diện về tình trạng vi phạm nhân quyền, đồng thời đẩy mạnh các kênh tố giác, tư vấn và kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm.

Dựa trên kết quả làm việc của Ban chuyên trách, Bộ Lao động Hàn Quốc dự kiến công bố "Lộ trình hỗ trợ tổng hợp nguồn nhân lực nước ngoài" trong nửa đầu năm 2026, đồng thời trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Luật Tuyển dụng người nước ngoài.

Song song đó, ngân sách dành cho hỗ trợ lao động nước ngoài cũng sẽ được mở rộng. Số trung tâm hỗ trợ sẽ tăng từ 9 lên 19 cơ sở, cùng với các dự án cải thiện điều kiện sinh sống và môi trường làm việc.

Thứ trưởng Bộ Lao động Kwon Chang Jun khẳng định: "Chính phủ Hàn Quốc cam kết xây dựng một thị trường lao động hài hòa, nơi lao động trong nước và nước ngoài cùng phát triển, trong môi trường làm việc an toàn và tôn trọng".

Tin liên quan

Colab lên tiếng về chiêu mạo danh lừa tiền lao động đi Hàn Quốc

Colab lên tiếng về chiêu mạo danh lừa tiền lao động đi Hàn Quốc

(NLĐO) - Trung tâm Lao động ngoài nước cam kết tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vụ việc nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người lao động.

Hàn Quốc lại ân hạn cho lao động cư trú bất hợp pháp

(NLĐO) - Hàn Quốc áp dụng chính sách ân hạn cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước với ưu đãi miễn phạt và tạm hoãn lệnh hạn chế nhập cảnh

Công đoàn Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số

(NL ĐO) - Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU), Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, từ ngày 27 đến 29-11.

lao động việt nam thị trường lao động bảo vệ quyền lợi Hàn Quốc người nước ngoài
