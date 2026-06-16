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Giải trí

Hàn Quốc đến Việt Nam tìm thực tập sinh

Thùy Trang

(NLĐO) -Từ đào tạo nghệ sĩ đến sản xuất điện ảnh, Luk Vân hướng tới hệ sinh thái giải trí Việt - Hàn cùng đối tác Hàn Quốc.

Nhà sản xuất Hàn Quốc đến Việt Nam tìm tài năng

Hàn Quốc đến Việt Nam tìm thực tập sinh - Ảnh 1.

Đạo diễn Luk Vân bắt tay cùng đối tác Hàn Quốc tìm thực tập sinh Việt Nam

Công ty giải trí Rainbow Cloud Entertainment (công ty hợp tác của đạo diễn Luk Vân với đối tác Hàn Quốc) chính thức ra mắt với định hướng xây dựng hệ sinh thái giải trí Việt Nam - Hàn Quốc, kết nối đào tạo nghệ sĩ trẻ, phát triển các dự án âm nhạc và mở rộng hoạt động sản xuất điện ảnh, truyền hình.

Theo đại diện Rainbow Cloud Entertainment, công ty được thành lập với mục tiêu trở thành cầu nối văn hóa và giải trí giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời tạo môi trường đào tạo bài bản dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của các đối tác Hàn Quốc và sự am hiểu thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị mới cho ngành công nghiệp giải trí.

Một trong những trọng tâm được doanh nghiệp công bố là chương trình đào tạo thực tập sinh theo định hướng Việt Nam - Hàn Quốc. Trong giai đoạn đầu, Rainbow Cloud Entertainment tập trung vào ba lĩnh vực gồm thanh nhạc, diễn xuất và vũ đạo. Những học viên có tiềm năng sẽ được tuyển chọn và đào tạo theo mô hình thực tập sinh chuyên nghiệp trước khi có cơ hội phát triển thành nghệ sĩ.

Đại diện công ty cho biết chương trình không chỉ chú trọng kỹ năng chuyên môn mà còn xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho nghệ sĩ, từ biểu diễn, xây dựng hình ảnh cá nhân đến mở rộng cơ hội hoạt động trong nước và quốc tế.

Kế hoạch của đạo diễn Luk Vân

Hàn Quốc đến Việt Nam tìm thực tập sinh - Ảnh 2.

Cú bắt tay của Luk Vân với đối tác Hàn sẽ mang về những sản phẩm hợp tác Việt- Hàn thú vị

Song song với hoạt động đào tạo, Rainbow Cloud Entertainment cũng giới thiệu Colorverse Showcase - chương trình âm nhạc định kỳ tổ chức hai tháng một lần. Đây sẽ là sân chơi giao lưu văn hóa, kết nối nghệ sĩ trẻ Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời giới thiệu những gương mặt mới thuộc hệ sinh thái của công ty.

Theo kế hoạch, mỗi chương trình kéo dài khoảng hai giờ với từ 10 đến 14 tiết mục biểu diễn, kết hợp giữa showcase âm nhạc và các hoạt động tương tác cùng khán giả. Ban tổ chức kỳ vọng Colorverse Showcase sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng cho các nghệ sĩ trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, Rainbow Cloud Entertainment cũng chính thức công bố những dự án điện ảnh đầu tiên. Trong đó, dự án trọng điểm mang tên Kẻ Nổi Tiếng dự kiến triển khai vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Bộ phim thuộc thể loại giật gân, bí ẩn, xoay quanh hành trình khám phá sự thật đằng sau cái chết của một nữ nghệ sĩ trẻ cùng những góc khuất trong thế giới giải trí. Nhà sản xuất cho biết tác phẩm sẽ kết hợp giữa các diễn viên tên tuổi và những gương mặt mới nhằm tạo nên một dự án vừa có giá trị thương mại, vừa mở ra cơ hội phát hiện tài năng trẻ.

Hàn Quốc đến Việt Nam tìm thực tập sinh - Ảnh 3.

Không chỉ âm nhạc, Luk Vân cũng sẽ làm phim Việt Hàn

Bên cạnh đó, công ty cũng tham gia phát triển phiên bản Việt Nam của bộ phim Cho Thuê Cha, dự án từng ghi nhận thành công tại thị trường quốc tế. Phiên bản mới sẽ do hai đạo diễn Hàn Quốc Kim Min Jae và Park Jin Ha dẫn dắt cùng đội ngũ sản xuất quốc tế, trong khi Rainbow Cloud Entertainment đóng vai trò kết nối và phát triển dự án tại Việt Nam.

Trong phần giao lưu với báo chí, đạo diễn Luk Vân chia sẻ mong muốn các tác phẩm điện ảnh của đơn vị không chỉ phục vụ khán giả trong nước mà còn có cơ hội tham gia các liên hoan phim và thị trường quốc tế. 

Theo nữ đạo diễn, thành công của một bộ phim không nên chỉ được đo bằng doanh thu phòng vé. "Mỗi dự án điện ảnh có vòng đời rất dài với nhiều cơ hội phát hành trên các nền tảng, khai thác bản quyền hoặc tham gia các liên hoan phim. Đó cũng là những cách để tác phẩm tiếp cận khán giả và khẳng định giá trị của mình" - cô nói.

Luk Vân cho rằng doanh thu luôn chịu tác động của nhiều yếu tố thị trường, trong khi điều quan trọng nhất đối với nhà làm phim vẫn là tập trung hoàn thiện chất lượng tác phẩm. Với cô, mỗi dự án đều là cơ hội để học hỏi, trưởng thành và tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tạo.

Về chương trình đào tạo thực tập sinh, ông Park Jong Seong nhận định Rainbow Cloud Entertainment sẽ là cầu nối giúp các tài năng trẻ Việt Nam tiếp cận môi trường giải trí chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Những học viên xuất sắc sau quá trình đào tạo sẽ có cơ hội tham gia các chương trình và dự án giải trí quốc tế.


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thực tập sinh Luk Vân Việt Hàn Đạo diễn Luk Vân
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