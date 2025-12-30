HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ đạo diễn Luk Vân cùng ê-kíp đã thăm và giới thiệu dự án phim với ông Terado Hirotsugu tại Đà Nẵng.

Cụ thể, Luk Vân và Giám đốc sản xuất Đoàn Ngọc Hiếu, Giám đốc đối ngoại Võ Đức Thắng đã có chuyến thăm, làm việc cùng ông Terado Hirotsugu - Lãnh sự phụ trách Kinh tế và Văn hóa của Tổng Lãnh sự Nhật Bản, tại Đà Nẵng.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở và thiện chí, tập trung trao đổi xoay quanh dự án phim điện ảnh hợp tác Việt Nam - Nhật Bản mang tên "Công Nữ Ngọc Hoa". Một tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện lịch sử về giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đạo diễn Luk Vân hào hứng mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đến giới thiệu với ông Terado Hirotsugu - Lãnh sự phụ trách Kinh tế và Văn hóa của Tổng Lãnh sự Nhật Bản, tại Đà Nẵng

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng - Ảnh 2.

Buổi làm việc trong không khí thân tình

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng - Ảnh 3.

Cùng chụp ảnh lưu niệm

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ê-kíp cũng tham dự sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21. Tại đây, họ có dịp gặp gỡ ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, cùng phu nhân.

Luk Vân mang "Công Nữ Ngọc Hoa" đi Đà Nẵng - Ảnh 5.

Tại buổi làm việc, đại diện ê-kíp đã giới thiệu tổng quan về ý tưởng, định hướng nghệ thuật và quy mô triển khai của dự án.

"Công Nữ Ngọc Hoa" tái hiện mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro vào đầu thế kỷ XVII. Thông qua câu chuyện này, phim hướng đến việc phản ánh giai đoạn giao thương sôi động giữa Hội An và Nhật Bản, đồng thời tôn vinh giá trị kết nối văn hóa đã được hình thành từ hàng trăm năm trước.

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ từ phía Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng trong quá trình đoàn phim triển khai ghi hình tại khu vực này vào năm tới. Theo ê-kíp, Đà Nẵng và khu vực lân cận đóng vai trò quan trọng trong việc tái hiện không gian văn hóa miền Trung, gắn với hành trình của nhân vật Công nữ Ngọc Hoa trước khi sang Nhật Bản.

Ông Terado Hirotsugu bày tỏ niềm vui khi được tiếp đón đoàn làm phim và cho biết ông dành nhiều sự quan tâm cho dự án. Theo ông, Công Nữ Ngọc Hoa là câu chuyện mang ý nghĩa giao lưu văn hóa sâu sắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản.

Ông khẳng định sẽ luôn chào đón và sẵn sàng hỗ trợ đoàn phim trong khả năng cho phép khi bộ phim thực hiện các hoạt động quay tại Đà Nẵng.

Dịp này, đoàn phim cũng tham dự sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21. Tại đây, ê-kíp có dịp gặp gỡ ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, cùng phu nhân. Trong buổi trao đổi ngắn, đại diện đoàn làm phim đã giới thiệu thêm về dự án điện ảnh đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Phim hiện trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên. Theo đạo diễn Luk Vân, việc lựa chọn diễn viên sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tìm ra những gương mặt phù hợp nhất với tinh thần và chiều sâu của nhân vật, thay vì "chạy theo yếu tố quen mặt hay sức hút nhất thời".

Về quy mô, "Công Nữ Ngọc Hoa" là một trong số ít dự án điện ảnh lịch sử văn hóa được triển khai trong giai đoạn gần đây, với bối cảnh trải dài từ Hội An, Huế cho đến Nagasaki.

Phim dự kiến được phát hành bởi Galaxy Studio, phối hợp cùng các đối tác của Mowo Film như Viet Japan Partner và Orange Film.

Tình trẻ Lệ Quyên nỗ lực thử vai phim Luk Vân

Tình trẻ Lệ Quyên nỗ lực thử vai phim Luk Vân

(NLĐO) – Nam diễn viên Lâm Bảo Châu tham gia thử vai cho phim "Bus 2" của nhà sản xuất – đạo diễn Luk Vân.

Ai là quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2

(NLĐO) - Sau 16 đêm thi kịch tính, vòng chung kết xếp hạng chương trình "Chinh phục đam mê" mùa 2 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về diễn viên Minh Huy.

"Men đời" của nhạc sĩ, diễn viên Nhật Minh

(NLĐO) - Nhạc sĩ, diễn viên Nhật Minh bảo, ở tuổi U90 này, bạn bè đi hết rồi, tôi còn ở lại chờ ngày đến với họ thôi.

