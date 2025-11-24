HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hàn Quốc tăng cường chống lừa đảo qua điện thoại

Xuân Mai

Hệ thống chặn khẩn cấp các số điện thoại bị sử dụng cho hành vi lừa đảo bắt đầu được triển khai tại Hàn Quốc từ ngày 24-11.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết hệ thống sẽ lập tức chặn các số điện thoại sau khi được báo cáo thông qua Đội phản ứng tích hợp về tội phạm lừa đảo tài chính viễn thông.

Trước đây, việc chặn một số điện thoại tại Hàn Quốc thường mất hơn 2 ngày. Tuy nhiên, 3 nhà mạng lớn là SK Telecom, KT, LG Uplus cùng hãng Samsung Electronics đã hợp tác để rút thời gian chặn xuống còn khoảng 10 phút. 

Sau khi bị chặn, tội phạm không thể dùng số đó để gọi điện hay gửi tin nhắn lừa đảo. Ngay cả người nhận sau đó gọi lại cũng không thể kết nối.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết khoảng 75% vụ lừa đảo qua điện thoại xảy ra trong vòng 24 giờ kể từ khi nạn nhân nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi mồi nhử đầu tiên. Việc chặn số điện thoại trong khoảng thời gian 24 giờ rủi ro cao này có thể giúp giảm đáng kể thiệt hại.

Hàn Quốc tăng cường chống lừa đảo qua điện thoại - Ảnh 1.

Những người Hàn Quốc tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia bị cảnh sát áp giải ở Sân bay Quốc tế Incheon hồi tháng 10 -2025 Ảnh: Yonhap

Trước đó, theo tờ Korea Times, các công ty tài chính và cơ quan chính phủ đã ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhằm tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lừa đảo qua điện thoại. Nền tảng này cho phép các tổ chức tham gia chia sẻ thông tin nghi ngờ lừa đảo theo thời gian thực, được thu thập từ các quy trình tài chính, viễn thông và điều tra.

Dữ liệu được chia sẻ bao gồm thông tin chi tiết về tài khoản nạn nhân, tài khoản được sử dụng cho hoạt động tội phạm, giao dịch đáng ngờ, tài khoản ở nước ngoài, giấy tờ tùy thân giả mạo, trang web lừa đảo và ứng dụng độc hại bị phát hiện… 

Bằng cách sử dụng AI để phân tích số dữ liệu trên, nền tảng nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận một cách chủ động. 

lừa đảo Hàn Quốc điện thoại
