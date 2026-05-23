Hàng chục ngàn ca tai biến thẩm mỹ: Cảnh báo từ hội nghị da liễu

Từ điều trị bệnh lý, da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam đang chuyển nhanh sang làm chủ các công nghệ cao như y học tái tạo, công nghệ gen, liệu pháp tế bào và laser đa nền tảng. Sự thay đổi này không chỉ giúp ngành tiệm cận chuẩn quốc tế mà còn mở ra xu hướng làm đẹp cá nhân hóa, an toàn hơn cho người dân.

AI giúp cá thể hóa điều trị, giảm rủi ro

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết thông tin trên tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 9, diễn ra từ ngày 21 đến 23-5, tại Lâm Đồng.

"Trước nhu cầu làm đẹp tăng nhanh khiến áp lực chuyên môn ngày càng lớn, bác sĩ không chỉ điều trị mà còn phải định hướng làm đẹp an toàn"- ông Doanh nói.

Tại lễ khai mạc, bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết da liễu thẩm mỹ là lĩnh vực phát triển nhanh, góp phần nâng cao chất lượng sống và diện mạo người dân. Nhiều kỹ thuật mới, phương pháp điều trị hiện đại đang được ứng dụng rộng rãi nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ.

Trước thực trạng nhiều cơ sở làm đẹp hoạt động không phép, kéo theo các ca biến chứng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần đưa hoạt động thẩm mỹ trở lại đúng quỹ đạo y khoa, trong đó công nghệ và đào tạo đóng vai trò then chốt.

Theo PGS Doanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang thay đổi cách tiếp cận trong da liễu thẩm mỹ, từ chẩn đoán dựa vào kinh nghiệm sang mô hình "Smart Beauty" - cá thể hóa phác đồ điều trị dựa trên dữ liệu.

Các hệ thống AI có thể phân tích tình trạng da, đồng thời dự báo nguy cơ như suy giảm collagen hay tăng sắc tố sau laser, giúp bác sĩ lựa chọn phương án can thiệp phù hợp hơn.

Dữ liệu được số hóa thành hồ sơ điện tử, hình thành ngân hàng dữ liệu da người Việt phục vụ theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị.

Xu hướng điều trị hiện nay cũng chuyển sang các phương pháp ít xâm lấn nhưng duy trì hiệu quả lâu dài, như ứng dụng HA thế hệ mới, plasma giàu tiểu cầu và các kỹ thuật tái tạo sinh học. Trọng tâm là cải thiện chất lượng da theo hướng tự nhiên, thay vì can thiệp quá mức.

Báo động 25.000-35.000 ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm

Một trong những vấn đề được nhấn mạnh tại hội nghị là ranh giới giữa điều trị y khoa và dịch vụ làm đẹp không phép ngày càng bị xóa nhòa.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000-35.000 ca tai biến liên quan đến thẩm mỹ, nhiều trường hợp xảy ra sau các thủ thuật xâm lấn tại cơ sở "chui" hoặc do người không có chuyên môn thực hiện.

Tại hội nghị, các chuyên cho cho rằng để nhận diện một cơ sở an toàn cần dựa trên ba yếu tố: Bác sĩ được đào tạo chính quy, thực hành dựa trên y học chứng cứ và có khả năng xử trí biến chứng.

Các biến chứng như tắc mạch do filler, nhiễm trùng, sốc phản vệ hay biến dạng khuôn mặt phần lớn không xuất phát từ bản thân phương pháp, mà do sai kỹ thuật hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

PGS Doanh cảnh báo xu hướng làm đẹp theo "trend mạng xã hội" khiến nhiều người trẻ can thiệp quá mức dù chưa cần thiết, làm mất đi nét tự nhiên vốn có. Theo các bác sĩ, tư vấn đúng chỉ định quan trọng không kém kỹ thuật thực hiện.

Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết đơn vị đang phối hợp với các trường đại học y dược đưa da liễu thẩm mỹ vào đào tạo sau đại học, thay cho các khóa học ngắn hạn.

Các hướng dẫn chuyên môn về tiêm an toàn, sử dụng laser đa nền tảng và ứng dụng công nghệ mới cũng được cập nhật thường xuyên nhằm chuẩn hóa thực hành trên toàn quốc.

Cùng với đó, mạng lưới xử trí biến chứng đang được thiết lập, kết nối tuyến trung ương với địa phương thông qua hệ thống hội chẩn từ xa. Khi xảy ra tai biến, hệ thống có thể hỗ trợ kịp thời để can thiệp trong "thời gian vàng".

Theo các chuyên gia, trong 3-5 năm tới, da liễu thẩm mỹ Việt Nam sẽ phát triển theo hướng cá thể hóa điều trị, tăng ứng dụng công nghệ và nâng chuẩn an toàn trong thực hành chuyên môn.