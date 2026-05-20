Hàng chục người nhập viện sau khi dùng thức ăn tại một trường học ở Đồng Tháp

Tối 20-5, UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ 25 học sinh và 2 người nhà giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng phải nhập viện điều trị, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

"25 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và 2 người điều trị tại Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc" – một nguồn tin cho hay.

Theo thông tin ban đầu, 27 trường hợp nhập viện đều sử dụng thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng vào ngày 18-5. Cụ thể, buổi sáng thì sử dụng thực phẩm gồm: cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cao; buổi chiều có bánh su.

Sau khi ăn, mọi người bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu, như: sốt, nôn ói, tiêu chảy và được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, cho hay địa phương đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng và đang làm rõ nguyên nhân khiến nhiều em học sinh và người nhà giáo viên phải nhập viện.

Cũng tại tỉnh Đồng Tháp, trước đó, 86 người đã bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự).












