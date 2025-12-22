HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hàng chục người ở TP HCM vừa phải nhập viện, lại nghi do bánh mì

Ngọc Giang

(NLĐO)- Có khoảng 42 trường hợp tại khu vực phường Phú Mỹ, TPHCM phải vào bệnh viện, điểm chung là đều ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn

Ngày 22-12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị hàng chục trường hợp nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhiều khả năng liên quan đến việc ăn bánh mì.

Theo đó, Khoa Truyền nhiễm đang điều trị khoảng 15 bệnh nhân; các Khoa Nội và Nhi cũng ghi nhận nhiều ca có triệu chứng tương tự. Tổng số bệnh nhân được bệnh viện tiếp nhận và điều trị đến thời điểm này là khoảng 42 trường hợp.

Một bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, đang được điều trị tại bệnh viện

Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn, tiêu chảy; điểm chung là đều sử dụng bánh mì tại tiệm N.H trên địa bàn phường Phú Mỹ (TPHCM) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Bệnh viện cho biết một số trường hợp nhẹ đã ổn định sức khỏe và được cho xuất viện, trong khi các ca nặng vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực. Đơn vị cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế theo đúng quy định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã làm việc với cơ sở liên quan và tiến hành lấy mẫu các loại thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Tin liên quan

Vụ hơn 300 người ngộ độc bánh mì: UBND tỉnh yêu cầu chỉ rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra

Vụ hơn 300 người ngộ độc bánh mì: UBND tỉnh yêu cầu chỉ rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra

(NLĐO)- Liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác quản lý, kiểm tra.

Vụ hàng trăm người ngộ độc: Bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình phải chịu trách nhiệm nhiều mặt

(NLĐO)- Chủ cơ sở Bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình sẽ phải chịu trách nhiệm các chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm; khám điều trị cho người bị ngộ độc.

Kết luận vụ hàng trăm người nhập viện sau khi ăn bánh mì Cô Ba Bến Đình

(NLĐO)- Trong số 342 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì của tiệm bánh mì - xôi Cô Ba Bến Đình tại Vũng Tàu, hiện còn 105 bệnh nhân đang điều trị.

Bệnh viện Bà Rịa ngộ độc thực phẩm TPHCM bánh mì bệnh viện đa khoa Phú Mỹ ngộ độc bánh mì
