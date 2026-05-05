HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị công bố quyết định về công tác cán bộ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong các quyết định nhân sự, đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Quảng Trị công bố quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Phan Thắng, đại tá Trương Viết Hải

Ngày 5-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng điều động, phân công bà Thái Thị Hồng Minh, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Quảng Trị công bố quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Thái Thị Hồng Minh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho rằng công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng; việc điều động, chỉ định nhằm cụ thể hóa quy hoạch, nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá các cán bộ được giao nhiệm vụ đều trưởng thành từ thực tiễn, đã kinh qua nhiều vị trí, có năng lực và bản lĩnh chính trị, kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, đại tá Phan Thắng cam kết tiếp tục rèn luyện, giữ vững đoàn kết, đổi mới trong công tác, bám sát cơ sở và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Đường cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ cấm 2 đoạn trong ngày 5-5 để lắp hệ thống thu phí

Đường cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ cấm 2 đoạn trong ngày 5-5 để lắp hệ thống thu phí

(NLĐO) - Trong ngày 5-5, tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ qua Quảng Trị tạm cấm nhiều đoạn theo khung giờ để lắp đặt hệ thống giám sát, thu phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" được tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026)

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

(NLĐO) - Theo nhận định, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh khi tiến đánh một cao điểm ở Quảng Trị

Quảng Trị công tác cán bộ Ban Bí thư Nguyễn Văn Phương tỉnh ủy quảng trị Quảng Trị bổ nhiệm cán bộ Đại tá Phan Thắng Thái Thị Hồng Minh Bí thư Cam Lộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo