Quảng Trị công bố quyết định về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Phan Thắng, đại tá Trương Viết Hải

Ngày 5-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư và Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng điều động, phân công bà Thái Thị Hồng Minh, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Thái Thị Hồng Minh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho rằng công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng; việc điều động, chỉ định nhằm cụ thể hóa quy hoạch, nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đánh giá các cán bộ được giao nhiệm vụ đều trưởng thành từ thực tiễn, đã kinh qua nhiều vị trí, có năng lực và bản lĩnh chính trị, kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, đại tá Phan Thắng cam kết tiếp tục rèn luyện, giữ vững đoàn kết, đổi mới trong công tác, bám sát cơ sở và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.