Thời sự

Quảng Trị: Bí thư xã được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm cấp tỉnh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; ông Đỗ Văn Bình, Bí thư Đảng uỷ xã Cam Lộ, được bổ nhiệm giữ chức giám đốc.

Quảng Trị: Bí thư xã được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm cấp tỉnh - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trao các quyết định cho lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh

Ngày 5-5, UBND tỉnh Quảng Trị công bố thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch, đồng thời bổ nhiệm giám đốc và các phó giám đốc đơn vị này.

Trung tâm được hình thành trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, có chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Quảng Trị: Bí thư xã được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm cấp tỉnh - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành chúc mừng lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh

Trung tâm có một giám đốc, tối đa 3 phó giám đốc, cùng 4 phòng chuyên môn, chính thức hoạt động từ ngày 1-5.

Theo quyết định, ông Đỗ Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Lộ - được bổ nhiệm giữ chức giám đốc trung tâm. Hai phó giám đốc là ông Nguyễn Đức Tân, trước đó là Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thuộc Văn phòng UBND tỉnh và bà Bùi Thị Thanh Thúy, trước đó là Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho rằng việc thành lập trung tâm là bước kiện toàn bộ máy, tạo đầu mối thống nhất trong xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu ban giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, xây dựng lộ trình tự chủ tài chính; đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp, quảng bá tiềm năng, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

