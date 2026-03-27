Kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27-3, HĐND) tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy chính quyền cấp tỉnh cho cả nhiệm kỳ.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, trở thành ngày hội lớn của cử tri trong tỉnh.

Chúc mừng 62 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX được cử tri tín nhiệm bầu chọn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho rằng đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Các đại biểu cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu; bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thành viên các Ban của HĐND và bầu Hội thẩm nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị biểu quyết tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu bầu. Hai phó chủ tịch HĐND tỉnh là bà Phạm Thị Hân và ông Nguyễn Trần Huy cũng được bầu lại với 62/62 phiếu, đạt tỷ lệ tuyệt đối.

Đối với UBND tỉnh Quảng Trị, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tuyệt đối. Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Hoàng Nam, Lê Văn Bảo, Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân và Trần Đức Tiến.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị các cơ quan sớm ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh mỗi cơ quan, mỗi đại biểu cần hành động quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, năng động, phục vụ nhân dân và củng cố niềm tin của cử tri.