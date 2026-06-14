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World Cup 2026

Ronaldo gây choáng với thân hình tuổi 41 trước World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ sửng sốt khi xuất hiện trên bãi biển Florida - Mỹ với vóc dáng như "tuổi mười tám đôi mươi" trước World Cup 2026.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn biết cách biến mọi khoảnh khắc đời thường thành tâm điểm chú ý. Trước trận ra quân của Bồ Đào Nha, siêu sao này gây sốt khi xuất hiện trên bãi biển Palm Beach, bang Florida.

Ronaldo gây choáng với thân hình tuổi 41 trước World Cup 2026 - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo thư giãn trên bãi biển Florida - Mỹ trước ngày ra quân World Cup 2026. Ảnh: Instagram

Ronaldo gây choáng với thân hình tuổi 41 trước World Cup 2026 - Ảnh 2.

Ronaldo khoe thể hình săn chắc ở tuổi 41 trên bờ biển Florida. Ảnh: Instagram

SunSport cho hay chủ nhân 5 Quả bóng Vàng ra biển cùng một số đồng đội, trong đó có hậu vệ Diogo Dalot thuộc biên chế Man United. Ronaldo mặc quần short ngắn, đeo kính râm, để lộ cơ bụng, ngực và đôi chân săn chắc.

Hình ảnh được ghi lại cho thấy tiền đạo đang khoác áo Al Nassr đi dạo trên cát, bên cạnh những hàng ghế và ô che nắng. Trên tay phải của Ronaldo có 2 vòng đeo, còn tay trái là đồng hồ thể thao màu trắng.

Ronaldo gây choáng với thân hình tuổi 41 trước World Cup 2026 - Ảnh 3.

CR7 tận hưởng nắng ấm cùng đồng đội Bồ Đào Nha tại Palm Beach. Ảnh: Instagram

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền bởi Ronaldo chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Với một cầu thủ đã ngoài 40 tuổi, thể trạng của CR7 vẫn khiến nhiều người kinh ngạc.

Tuy nhiên, đoạn video cũng ghi lại phản ứng của thủ quân Bồ Đào Nha. Khi phát hiện có người quay mình, dường như Ronaldo đã giơ một tay lên, thể hiện sự bực bội.

Thầy trò HLV Roberto Martinez Bồ Đào Nha đặt đại bản doanh tại Florida. Từ đây, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ phải di chuyển hơn 1.600 km tới Houston, bang Texas để đá trận mở màn bảng K gặp CHDC Congo. 

Ronaldo vẫn là cái tên tạo tranh luận trong danh sách thành viên tuyển Bồ Đào Nha. Tại World Cup 2022 ở Qatar, anh không còn duy trì được ảnh hưởng lớn như trước, trong thời điểm vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao tại châu Âu.

Không lâu sau giải đấu đó, Ronaldo rời Man United lần thứ 2. Anh chuyển sang Ả Rập Saudi, khép lại giai đoạn dài chinh chiến ở bóng đá đỉnh cao châu Âu để mở ra chương mới tại Trung Đông.

Dù vậy, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo vẫn rất đáng nể. Anh đã ghi 123 bàn sau 142 trận cho Al Nassr, tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn chưa hề biến mất.

Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, vị trí và vai trò của Ronaldo không còn điều mặc định. HLV Roberto Martinez đang sở hữu hàng tiền vệ và hàng công giàu tốc độ, sức trẻ và tính cơ động.

CR7 cũng không né tránh những hoài nghi về thể lực. Khi bị đặt câu hỏi liệu anh còn đủ sung mãn hay không, tiền đạo này đáp: "Về thể chất ư? Tôi ổn, các bạn không xem các trận đấu của tôi sao?".

Mùa trước, Ronaldo cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League, danh hiệu đầu tiên của anh kể từ khi chuyển tới Trung Đông. Đó cũng là cơ sở để anh tiếp tục bước vào World Cup 2026 với sự tự tin quen thuộc.

Ronaldo và các đồng đội cùng CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia ở bảng K World Cup 2026.

Sau trận ra quân gặp CHDC Congo lúc 0 giờ ngày 18-6 (giờ Hà Nội), Bồ Đào Nha sẽ gặp Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24-6 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Colombia lúc 6 giờ 30 ngày 28-6.

Ronaldo gây choáng với thân hình tuổi 41 trước World Cup 2026 - Ảnh 4.

 

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