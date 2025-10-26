Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton

Sau khi bùng nổ khó tin đánh bại Liverpool ngay tại "chảo lửa" Anfield hồi tuần trước, thầy trò HLV Ruben Amorim ngỡ đã gặp khó khi quay về sân nhà tiếp đón "bầy mòng biển" Brighton. "Cố nhân" Danny Welbeck tưởng đã có thể gieo sầu cho Man United với pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bị thủ môn Senne Lammens cản phá ở những phút đầu trận.



Yakuba Minteh trong pha vây hãm khung thành Man United

Không lâu sau, Amad Diallo bị Maxim De Cuyper phạm lỗi trong vòng cấm song trọng tài Anthony Taylor và VAR đều từ chối phạt đền. Điều này khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà thêm quyết tâm.

Amad Diallo không mang về quả phạt đền như mong đợi

Sức ép của Man United được cụ thể hóa giữa hiệp một khi tân binh đắt giá Matheus Cunha tung cú sút chìm hiểm hóc từ mép vòng cấm, mở tỉ số cho "Quỷ đỏ" phút 24.

Matheus Cunha ghi bàn đầu tiên cho Man United tại giải Ngoại hạng

Mười phút sau, Luke Shaw cướp bóng trong phần sân đối phương, phối hợp với Casemiro để tiền vệ người Brazil tung cú sút xa 25 mét, bóng chạm Yasin Ayari đổi hướng bay vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Casemiro tiếp bước đồng hương Cunha lập công

Thủ môn Bart Verbruggen giúp Brighton tránh vỡ trận khi cản phá cú dứt điểm cận thành của Bruno Fernandes đầu hiệp 2. Đội khách gần như dựng hẳn "chiếc xe bus" màu trắng-đỏ phía trước cầu môn nhưng Man United vẫn mạnh mẽ duy trì thế trận áp đảo.

Đội chủ sân Old Trafford ghi bàn thứ ba đầy tranh cãi ở phút 61 khi Bryan Mbeumo sút chìm từ ngoài vòng cấm, dù Brighton phản ứng vì cho rằng có pha phạm lỗi trước đó.

Bryan Mbeumo nới rộng khoảng cách thành 3 bàn cho "Quỷ đỏ"

HLV Fabian Hürzeler của Brighton nổi giận khi Patrick Dorgu chỉ bị thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Yankuba Minteh. Đội khách lập tức rút ngắn tỉ số khi Danny Welbeck sút phạt đẹp mắt vào góc cao khung thành Man United phút 74. Những phút cuối, Brighton dồn lên tấn công và có bàn thứ hai phút 90+2 nhờ cú đánh đầu của Charalampos Kostoulas sau quả phạt góc của James Milner.

Danny Welbeck và Charalampos Kostoulas (19) rút ngắn tỉ số còn 2-3 nhưng...

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội khách tan biến khi Bryan Mbeumo hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ 90+6, ấn định chiến thắng 4-2 cho Man United. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV Ruben Amorim, giúp họ tạm vươn lên Top 4 Premier League.