Thể thao

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Man United tiếp tục thăng hoa với chiến thắng thứ ba liên tiếp ở Premier League sau khi đánh bại Brighton 4-2, nối dài chuỗi 4 trận toàn thắng sân nhà.

Sau khi bùng nổ khó tin đánh bại Liverpool ngay tại "chảo lửa" Anfield hồi tuần trước, thầy trò HLV Ruben Amorim ngỡ đã gặp khó khi quay về sân nhà tiếp đón "bầy mòng biển" Brighton. "Cố nhân" Danny Welbeck tưởng đã có thể gieo sầu cho Man United với pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bị thủ môn Senne Lammens cản phá ở những phút đầu trận.

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton - Ảnh 1.

Yakuba Minteh trong pha vây hãm khung thành Man United

Không lâu sau, Amad Diallo bị Maxim De Cuyper phạm lỗi trong vòng cấm song trọng tài Anthony Taylor và VAR đều từ chối phạt đền. Điều này khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà thêm quyết tâm.

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton - Ảnh 2.

Amad Diallo không mang về quả phạt đền như mong đợi

Sức ép của Man United được cụ thể hóa giữa hiệp một khi tân binh đắt giá Matheus Cunha tung cú sút chìm hiểm hóc từ mép vòng cấm, mở tỉ số cho "Quỷ đỏ" phút 24.

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton - Ảnh 3.

Matheus Cunha ghi bàn đầu tiên cho Man United tại giải Ngoại hạng

Mười phút sau, Luke Shaw cướp bóng trong phần sân đối phương, phối hợp với Casemiro để tiền vệ người Brazil tung cú sút xa 25 mét, bóng chạm Yasin Ayari đổi hướng bay vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton - Ảnh 4.

Casemiro tiếp bước đồng hương Cunha lập công

Thủ môn Bart Verbruggen giúp Brighton tránh vỡ trận khi cản phá cú dứt điểm cận thành của Bruno Fernandes đầu hiệp 2. Đội khách gần như dựng hẳn "chiếc xe bus" màu trắng-đỏ phía trước cầu môn nhưng Man United vẫn mạnh mẽ duy trì thế trận áp đảo. 

Đội chủ sân Old Trafford ghi bàn thứ ba đầy tranh cãi ở phút 61 khi Bryan Mbeumo sút chìm từ ngoài vòng cấm, dù Brighton phản ứng vì cho rằng có pha phạm lỗi trước đó.

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton - Ảnh 5.

Bryan Mbeumo nới rộng khoảng cách thành 3 bàn cho "Quỷ đỏ"

HLV Fabian Hürzeler của Brighton nổi giận khi Patrick Dorgu chỉ bị thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Yankuba Minteh. Đội khách lập tức rút ngắn tỉ số khi Danny Welbeck sút phạt đẹp mắt vào góc cao khung thành Man United phút 74. Những phút cuối, Brighton dồn lên tấn công và có bàn thứ hai phút 90+2 nhờ cú đánh đầu của Charalampos Kostoulas sau quả phạt góc của James Milner.

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton - Ảnh 6.

Danny Welbeck và Charalampos Kostoulas (19) rút ngắn tỉ số còn 2-3 nhưng...

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội khách tan biến khi Bryan Mbeumo hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ 90+6, ấn định chiến thắng 4-2 cho Man United. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV Ruben Amorim, giúp họ tạm vươn lên Top 4 Premier League.

Hàng công bùng nổ, Man United thắng tưng bừng Brighton - Ảnh 7.

Man United bùng nổ, lên vị trí thứ 4 Ngoại hạng

Khoảnh khắc đột phá của Man United trong kỷ nguyên Amorim

Khoảnh khắc đột phá của Man United trong kỷ nguyên Amorim

(NLĐO) – Man United lần đầu tiên đánh bại đại kình địch Liverpool tại sân Anfield kể từ tháng 1-2016 và chiến thắng này thực sự rất quan trọng với "Quỷ đỏ".

Man United phá sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến

(NLĐO) - Kiểm soát thế trận vượt trội, sút nhiều gấp đôi đối thủ nhưng Liverpool vẫn thua 1-2 trước Man United, bất lực sa chân vào một cuộc khủng hoảng đáng sợ

Mason Mount và Sesko tỏa sáng, Man United thắng giải tỏa trước Sunderland

(NLĐO) – "Tối hậu thư" được Ban lãnh đạo đưa ra và trong thế bị dồn vào chân tường, Man United gượng dậy với chiến thắng mang tính giải tỏa trước Sunderland.

Man United Casemiro Bryan Mbeumo Danny Welbeck Vòng 9 Ngoại hạng Anh Matheus Cunha Man United 4-2 Brighton
