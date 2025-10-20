HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man United phá sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến

Đông Linh (theo DM, Premier League)

(NLĐO) - Kiểm soát thế trận vượt trội, sút nhiều gấp đôi đối thủ nhưng Liverpool vẫn thua 1-2 trước Man United, bất lực sa chân vào một cuộc khủng hoảng đáng sợ

Trận đại chiến nước Anh tại vòng 8 Ngoại hạng khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Man United. Một màn rượt đuổi tỉ số và thế trận thót tim cho đến tận những phút bù giờ và sự khác biệt trong màn trình diễn của hai đội chính là điểm nhấn của cuộc thư hùng tại sân Anfield.

Man United đánh sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến - Ảnh 1.

Trận đại chiến tại sân Anfield được cả thế giới bóng đá dõi theo

Man United đã gần 10 năm không thắng trên "thánh địa" của đại kình địch và ở trận đấu này, đoàn quân của HLV Ruben Amorim cũng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Liverpool sau những gì đã thể hiện từ đầu mùa. Trong khi đó, Liverpool dù nhận liên tiếp hai thất bại tại Premier League nhưng chẳng ai coi thường sức mạnh của nhà vô địch.

Man United đánh sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến - Ảnh 2.

Bryan Mbeumo ghi bàn sớm trong sự ngẩn ngơ của cầu trường Anfield

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Ruben Amorim gây bất ngờ khi tràn lên pressing tầm cao. Chỉ sau khi bóng lăn khoảng 62 giây, Bryan Mbeumo tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool để đón đường chuyền của Amad Diallo, thoát xuống đánh bại thủ thành Giorgi Mamardashvili. 

Bàn thắng sớm khiến Anfield như chết lặng, trong khi Man United chủ động lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công.

Man United đánh sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến - Ảnh 3.

Cody Gakpo gỡ hòa cho Liverpool sau ba lần sút bóng dội cột

Liverpool cầm bóng nhiều hơn – 63% – tung ra 19 cú sút, trong đó 7 lần trúng đích. Tuy nhiên, chỉ có một bàn thắng được ghi khi Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 phút 78. Ngược lại, Man United chỉ dứt điểm 7 lần, sút trúng đích 4 lần nhưng hiệu quả cực cao với hai bàn thắng quyết định của Bryan Mbeumo và Harry Maguire.

Man United đánh sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến - Ảnh 4.

Harry Maguire ghi bàn quyết định số phận trận Super Sunday

Thống kê cho thấy Liverpool kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sáng tạo ở phần cuối sân. Họ có đến 10 pha phạt góc, 31 lần tạt bóng, nhưng gần một nửa số đường chuyền vào vòng cấm không tìm thấy địa chỉ. 

Trong khi đó, Man United chỉ cần ba cơ hội từ các tình huống cố định để ghi bàn ấn định chiến thắng. Sự khác biệt nằm ở tính tổ chức và sự tập trung – điều mà Liverpool từng sở hữu dưới thời Jurgen Klopp, nay gần như không còn.

Tỷ lệ chuyền chính xác của Liverpool đạt 87%, cao hơn Man United (82%), nhưng đó là con số "vô hồn". Liverpool chuyền bóng nhiều ở phần sân nhà và trung tuyến, trong khi các đường chuyền quyết định chỉ đạt hiệu suất 18% thành công – mức thấp nhất của họ tại Premier League mùa này. 

Ngược lại, Man United tận dụng tốt từng pha phản công. Bàn mở tỉ số là minh chứng với chỉ ba đường chuyền đã đủ xé toang hàng thủ Liverpool.

Man United đánh sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến - Ảnh 5.

Hàng thủ Liverpool không theo kịp tốc độ và sức mạnh của đối thủ

Không thể không nhắc đến sự yếu kém ở khâu phòng ngự. Liverpool để đối thủ dứt điểm bốn lần từ bóng chết, và bàn thua thứ hai là kết quả của việc Maguire không bị ai theo kèm trong vòng cấm. 

Hàng thủ từng là niềm tự hào của "Lữ đoàn đỏ" giờ liên tục mắc sai lầm vị trí. Trung vệ Van Dijk bị Roy Keane châm biếm "như người xem bóng thay vì kèm người" – lời nhận xét chua chát nhưng không sai.

Man United đánh sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến - Ảnh 6.

Hàng công Liverpool thi đấu tệ hại

Đáng nói hơn, đây đã là trận thua thứ tư liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường, và là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ họ để Man United rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn. 

Khi hàng công dứt điểm 19 lần mà chỉ ghi một bàn, còn hàng thủ thủng lưới từ những tình huống cơ bản nhất, đó không còn là thất bại vì kém may, mà là dấu hiệu khủng hoảng thật sự.

Man United đánh sập "pháo đài" Anfield, Liverpool thua đau đại chiến - Ảnh 7.

Man United cải thiện thứ hạng nhờ lối chơi quả cảm, hiệu quả

Liverpool đang đánh mất bản sắc: cường độ, kỷ luật và niềm tin – những giá trị từng giúp họ chinh phục cả châu Âu. Nếu không sớm chấn chỉnh, Anfield sẽ không còn là "pháo đài bất khả xâm phạm", mà chỉ còn là ký ức về một thời huy hoàng đã lùi xa.

