Quốc tế

Hãng hàng không Nga phủ nhận máy bay chở 425 người “bốc cháy”

Hải Hưng

(NLĐO) – Hãng Red Wings phủ nhận chiếc Boeing 777 chở 425 người “bốc cháy” nên phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo ở Moscow – Nga.

"Máy bay gặp sự cố động cơ khi đang trên hành trình từ Moscow tới Phuket - Thái Lan tối 3-12 (giờ địa phương)" – đại diện hãng bay Red Wings nói với hãng thông tấn TASS.

Chiếc Boeing 777 cất cánh lúc 21 giờ 19 phút nhưng đã phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo vào lúc 22 giờ 53 phút.

Hãng hàng không Nga phủ nhận máy bay chở 425 người “bốc cháy dữ dội” - Ảnh 1.

Hãng hàng không Red Wings phủ nhận chiếc Boeing 777 chở 425 người phải quay đầu do "bốc cháy dữ dội". Ảnh minh họa: IZVESTIA/Alexey Maishev

"Phi công quyết định quay đầu sau khi ghi nhận sự thay đổi các thông số vận hành của một trong các động cơ"- hãng Red Wings thông tin và nhấn mạnh – "Có thông tin trên một số kênh Telegram về việc ‘máy bay bốc cháy’ là không chính xác".

Hãng hàng không Nga khẳng định chiếc máy bay đã hạ cánh thành công xuống sân Domodedovo mà không ai bị thương. 

"Toàn bộ 425 người trên khoang, gồm 13 thành viên phi hành đoàn và 212 hành khách, không ai bị thương trong quá trình hạ cánh khẩn cấp" -  đài RT tuyên bố của hãng.

Red Wings cho biết các hành khách trên chuyến bay WZ-3097 sẽ được phục vụ thức ăn, đồ uống và hỗ trợ bố trí khách sạn trong thời gian chờ sắp xếp lại hành trình.

Hãng cũng lên kế hoạch điều chỉnh lịch bay của một số chuyến khác để hạn chế ảnh hưởng dây chuyền.

