Quốc tế

Vụ máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỹ vỡ tan trên không: Rất bất thường!

Anh Thư

(NLĐO) - Có dấu hiệu cho thấy "điều gì đó đã xảy ra với chiếc máy bay này rất, rất nhanh" - một chuyên gia nói với tờ Independent.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của nước này bất ngờ vỡ tan giữa không trung rồi rơi xuống gần biên giới Georgia - Azerbaijan.

Toàn bộ 20 người trên máy bay - bao gồm phi hành đoàn - đã thiệt mạng, sau khi chiếc C-130 đột ngột biến mất khỏi màn hình radar. Không có tín hiệu cầu cứu, chỉ có đoạn video cho thấy nó đột ngột vỡ tan giữa không trung và rơi xuống.

Nhiều chi tiết bất thường từ vụ máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỹ vỡ tan trên không - Ảnh 1.

Một phần xác máy bay C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn hôm 11-11 - Ảnh: AP

C-130, gọi đầy đủ là Lockheed C-130 Hercules, là loại máy bay vận tải quân sự nổi tiếng do Mỹ sản xuất, được hàng chục quốc gia sử dụng.

Chiếc máy bay gặp nạn không phải đã cũ hoặc không được bảo dưỡng thường xuyên. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13-11 cho biết chiếc C-130 này được mua từ Ả Rập Saudi năm 2012 và bắt đầu bay vào năm 2022 sau khi trải qua quá trình hiện đại hóa.

Nó được sử dụng và bảo dưỡng thường xuyên, lần bảo dưỡng gần đây nhất là vào một tháng trước. Theo các chuyên gia, loại máy bay này có tuổi phục vụ lên tới 70 năm.

Tờ Independent đã trao đổi với các chuyên gia về những điều có thể khiến máy bay vỡ thành nhiều mảnh đột ngột như vậy.

Theo ông Daniel Gustafsson, cựu phi công và chuyên gia về nội dung hàng không tại trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, với các thông tin đến nay, có dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đã xảy ra với máy bay "rất, rất nhanh".

"Chúng tôi biết rằng họ không có thời gian để gọi điện cầu cứu. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sử dụng bộ phát đáp để gọi cấp cứu” - ông Gustafsson nói.

Nhiều chi tiết bất thường từ vụ máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỹ vỡ tan trên không - Ảnh 2.

Một chiếc máy bay C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: ANADOLU

Ông Scott Bateman - cựu phi công Không quân Hoàng gia Anh (RAF), từng lái  C-130 Hercules trong 10 năm - cho biết việc một chiếc máy bay rơi như thế này là "cực kỳ hiếm gặp". Ông  chỉ ra chi tiết bất thường: Máy bay rơi xuống, vỡ thành 3 mảnh nhưng cánh còn nguyên vẹn.

"Phần đầu máy bay rõ ràng đã bị gãy ở phía trước cánh nhưng phần đuôi lại bị gãy ở phía sau cánh. Một vụ việc thảm khốc nào đó đã xảy ra và gây nên điều này. Tôi không muốn suy đoán xem đó là gì, vì tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự trước đây” - ông băn khoăn.

Theo chuyên gia an ninh châu Âu Samuel Doveri Vesterbye, Giám đốc Hội đồng Láng giềng châu Âu, các chuyên gia hàng không cho rằng việc máy bay vỡ ra trước khi chạm đất là rất kỳ lạ. Một số người nhận định một vụ nổ trên không đã xảy ra.

Ông Vesterbye tỏ ra hoài nghi về giả thuyết vụ nổ trên không: "Nếu bạn nhìn vào một chiếc máy bay phát nổ, nó thường vỡ vụn xung quanh vị trí phát nổ. Sẽ rất bất thường nếu phần đuôi và phần đầu bị vỡ ra mà phần giữa vẫn còn nguyên vẹn".

“Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, vì nó gần như là một cú lao xoắn ốc bất ngờ. Điều này không bình thường. Có thể một phần nào đó đã bị gãy và phần còn lại cũng gãy trong lúc rơi do lực tác động. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vẫn chưa rõ ràng” - ông Vesterbye phân tích.

Tuy vậy, ông Vesterbye không bác bỏ hoàn toàn giả thuyết về vụ nổ trên không. Ông cũng đề cập đến khả năng xảy ra một "sự cố cơ học thảm khốc", điều có thể khiến thảm họa diễn ra rất nhanh.

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vỡ tan giữa không trung (Clip: Thanh Long)

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ việc. Hai hộp đen - gồm máy ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái - đang được phân tích ở Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng mọi chuyến bay của đội bay C-130, chỉ vài tuần sau khi Bộ Quốc phòng nước này công bố thỏa thuận 12 máy bay C-130J cần được hiện đại hóa của Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ tai nạn máy bay máy bay rơi máy bay quân sự C-130
