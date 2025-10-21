Tân Chủ tịch TP Huế bắt tay mở đường bay kết nối Trung Quốc

Chiều 21-10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) và đại diện hãng là Aurola (UAE) về việc mở chuyến bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Ông Jin Zhang, Giám đốc Trung tâm điều hành Donghai Airlines khẳng định TP Huế đủ điều kiện và rất phù hợp để mở chuyến bay hai chiều Thâm Quyến (Trung Quốc) - Huế.

Ông Phan Thiên Định (bên phải) chủ trì buổi làm việc với đại diện hãng hàng không Donghai Airlines (Trung Quốc). Ảnh: Đình Hoàng.

Ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Huế) cũng cho biết cảng này đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mở đường bay quốc tế và sẵn sàng phục vụ Donghai Airlines đến với Huế. Ông Triều mong lãnh đạo TP Huế chỉ đạo thêm các sở, ngành có liên quan trong công tác phối hợp, có những chính sách ưu đãi để sớm khai thác chuyến bay charter Thâm Quyến – Huế và ngượi lại trong thời gian sớm nhất.

Ông Phan Thiên Định thống nhất chủ trương và khẳng định lãnh đạo TP và các sở, ban, ngành luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để chuyến bay được sớm đi vào hoạt động. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề khó khăn, cần sớm báo cáo để lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ.

Donghai Airlines (Trung Quốc) và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cần sớm có những thảo luận cụ thể để đi đến thống nhất phương án, tổ chức chuyến bay thành công. Cần có cam kết lịch bay tối thiểu, tần suất khởi động rõ ràng nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp lữ hành và duy trì dòng khách ổn định; làm tốt công tác phối hợp để tối ưu vận hành mặt đất.

Ông Định kỳ vọng việc mở chuyến bay charter Thâm Quyến - Huế và ngược lại sẽ là dịp để quảng bá những sản phẩm du lịch, thế mạnh của Huế; tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế của Huế phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên có thể đồng phát triển sản phẩm tour 2 chiều Huế - Thâm Quyến nhằm giúp tăng doanh thu cho cả hãng và doanh nghiệp lữ hành Huế.

Ông Phan Thiên Định được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 17-10, thay ông Nguyễn Văn Phương đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Bí thư.