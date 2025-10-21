Tân Chủ tịch TP Huế bắt tay mở đường bay kết nối Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tân Chủ tịch TP Huế bắt tay mở đường bay kết nối Trung Quốc

Q.Nhật

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu cần có cam kết lịch bay tối thiểu, tần suất khởi động rõ ràng chặng bay Huế - Thâm Quyến (Trung Quốc) và ngược lại.

Chiều 21-10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Hãng hàng không quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) và đại diện hãng là Aurola (UAE) về việc mở chuyến bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Ông Jin Zhang, Giám đốc Trung tâm điều hành Donghai Airlines khẳng định TP Huế đủ điều kiện và rất phù hợp để mở chuyến bay hai chiều Thâm Quyến (Trung Quốc) - Huế.

Tân Chủ tịch TP Huế: Cần có cam kết lịch bay tối thiểu Huế - Thẩm Quyến - Ảnh 1.

Ông Phan Thiên Định (bên phải) chủ trì buổi làm việc với đại diện hãng hàng không Donghai Airlines (Trung Quốc). Ảnh: Đình Hoàng.

Ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Huế) cũng cho biết cảng này đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mở đường bay quốc tế và sẵn sàng phục vụ Donghai Airlines đến với Huế. Ông Triều mong lãnh đạo TP Huế chỉ đạo thêm các sở, ngành có liên quan trong công tác phối hợp, có những chính sách ưu đãi để sớm khai thác chuyến bay charter Thâm Quyến – Huế và ngượi lại trong thời gian sớm nhất.

Ông Phan Thiên Định thống nhất chủ trương và khẳng định lãnh đạo TP và các sở, ban, ngành luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để chuyến bay được sớm đi vào hoạt động. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề khó khăn, cần sớm báo cáo để lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ.

Donghai Airlines (Trung Quốc) và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cần sớm có những thảo luận cụ thể để đi đến thống nhất phương án, tổ chức chuyến bay thành công. Cần có cam kết lịch bay tối thiểu, tần suất khởi động rõ ràng nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp lữ hành và duy trì dòng khách ổn định; làm tốt công tác phối hợp để tối ưu vận hành mặt đất.

Ông Định kỳ vọng việc mở chuyến bay charter Thâm Quyến - Huế và ngược lại sẽ là dịp để quảng bá những sản phẩm du lịch, thế mạnh của Huế; tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế của Huế phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên có thể đồng phát triển sản phẩm tour 2 chiều Huế - Thâm Quyến nhằm giúp tăng doanh thu cho cả hãng và doanh nghiệp lữ hành Huế.

Ông Phan Thiên Định được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 17-10, thay ông Nguyễn Văn Phương đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Bí thư.

Tin liên quan

Vận chuyển tro cốt trên các đường bay nội địa sẽ không cần Giấy chứng nhận kiểm định y tế

Vận chuyển tro cốt trên các đường bay nội địa sẽ không cần Giấy chứng nhận kiểm định y tế

(NLĐO)- Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay không yêu cầu hành khách cung cấp Giấy chứng nhận kiểm định y tế đối với việc vận chuyển tro cốt.

Hàng trăm chuyến bay phải đổi đường, bay vòng tránh bão số 3 Whipha

(NLĐO)- Ngoài 129 chuyến bay phải đổi đường tránh bão số 3 Wipha, còn hàng chục chuyến bay phải bay vòng, bay chờ, chuyển hướng, hủy… trong những ngày qua.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng cảnh báo về đợt mưa "đặc biệt lớn" sắp diễn ra

(NLĐO) - Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó với trận mưa được dự báo đặc biệt lớn, từ ngày 23-10

thành phố huế Chủ tịch cố đô Huế tân chủ tịch đường bay chặng bay nội địa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo