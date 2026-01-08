Hàng loạt quan chức cao cấp của FAM có thể từ chức trong chiều nay

Theo trang News StraitsTimes (NST), các quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang tập trung tại một khách sạn ở Petaling Jaya để tham dự cuộc họp then chốt trong chiều ngày 8-1. Quyết định ở cuộc họp này có thể dẫn đến làn sóng từ chức tập thể của ban chấp hành trong bối cảnh khủng hoảng giữa FIFA và FAM vì vụ nhập tịch cầu thủ "lậu".

"Nhiều ủy viên ban chấp hành đã được nhìn thấy bước vào khách sạn, làm dấy lên đồn đoán rằng ban lãnh đạo FAM có thể từ nhiệm vì những thất bại trong công tác quản trị của liên đoàn" - một đoạn trong bài viết của NST.

NST đặt dòng tít: "Số phận của FAM được quyết định tại một khách sạn chiều nay?"

Một thành viên ban chấp hành trả lời với tờ Timesport về những suy đoán này, chỉ trả lời ngắn gọn: "Hãy chờ cuộc họp kết thúc rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra".

FAM đang đứng trước bước ngoặt quyết định số phận sau "bê bối" (Ảnh: Metro)

Ngày hôm nay có thể xem là bước ngoặt quyết định số phận của FAM trong tương lai. Trong ngày hôm qua, truyền thông Malaysia đưa tin FIFA hoặc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể can thiệp thông qua việc thành lập một Ủy ban riêng để tiếp quản và giúp FAM khắc phục.

Ngoài ra, tờ NST mới đây cũng cho biết cảnh sát xác nhận đã tiếp nhận 45 đơn tố cáo liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển quốc gia. Vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 về hành vi lừa đảo, với 9 cá nhân đã được lấy lời khai.

Trang này cũng cho biết trường hợp ban chấp hành từ chức đồng loạt, ông Tan Sri Hamidin Amin cũng có thể được phục chức Chủ tịch FAM, một động thái sẽ định hình lại tương lai trước mắt của liên đoàn, khi Đại hội nhiệm kỳ mới dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới.