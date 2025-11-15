Hàng loạt trụ cột "tháo chạy" khỏi CLB Thanh Hóa

CLB Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, đỉnh điểm khi ông bầu Cao Tiến Đoan vướng vào vòng lao lý và bị bắt giam. Các cầu thủ đội bóng xứ Thanh hiện vẫn đang bị nợ lương và phí "lót tay" nhiều tháng liên tiếp.

HLV Choi Won-kwon không thể vực dậy "con thuyền đắm" Thanh Hóa

Vừa qua, FIFA cũng áp án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới đối với CLB Thanh Hóa khi nhận được đơn kiện từ ngoại binh Igor Silva.

Sau khi thanh lý hợp đồng với Igor Silva, CLB Thanh Hóa chưa thanh toán đầy đủ lương thưởng, chi phí cho cầu thủ Brazil theo cam kết ban đầu. Vì vậy, Silva đã đâm đơn kiện CLB Thanh Hóa lên FIFA.

Quế Ngọc Hải

Võ Nguyên Hoàng sẽ đầu quân cho CLB Đà Nẵng từ giai đoạn 2 của mùa giải

Hôm 15-11, CLB Thanh Hóa cũng nói lời chia tay nhiều trụ cột như HLV Choi Won-kwon, trung vệ Quế Ngọc Hải, ngoại binh Lucas Ribamar và chân sút trẻ Võ Nguyên Hoàng... Động thái này được dự đoán là "hồi chuông" cảnh báo khả năng đội bóng xứ Thanh có nguy cơ giải thể, tan rã nếu rớt hạng hoặc không tìm được nhà tài trợ mới.

Từ vòng 12, trợ lý Mai Xuân Hợp nhiều khả năng sẽ được đẩy lên làm vai trò HLV trưởng. Quế Ngọc Hải, Võ Nguyễn Hoàng sẽ đầu quân cho CLB SHB Đà Nẵng từ giai đoạn 2 mùa giải 2025-2026.

HLV Mai Xuân Hợp phải ngồi "ghế nóng" CLB Thanh Hóa và đứng trước cảnh hao hụt nhân lực

Ngoài ra, nhiều khả năng các trụ cột Lê Văn Thuận, Doãn Ngọc Tân và Nguyễn Thái Sơn cũng đang có nguyện vọng chia tay đội bóng xứ Thanh để tìm kiếm "bến đỗ" mới. Nhóm tuyển thủ Việt Nam này đang trong "tầm ngắm" của nhiều đại gia V-League ở thời điểm hiện tại.

Sau 11 vòng đấu, Thanh Hóa hiện đứng thứ 11 V-League 2025-2026 với 8 điểm, hơn đội cuối bảng vỏn vẹn 1 điểm.

Sau khi chia tay HLV Popov, thành tích thi đấu của CLB Thanh Hóa sa sút nhanh và sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay từ vòng đầu tiên.