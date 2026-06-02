Thời sự

Hàng loạt tuyến buýt sông mới tại TPHCM chuẩn bị được đầu tư

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM dự kiến triển khai thêm nhiều tuyến buýt sông và tuyến vận tải thủy mới giai đoạn 2026-2030, mở rộng kết nối giao thông và du lịch đường sông.

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông tin về kế hoạch mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng đường thủy với nhiều tuyến buýt sông mới dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

TPHCM đang chuẩn bị đầu tư loạt tuyến buýt sông trong giai đoạn 2026-2030

Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện và mở rộng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy. Hiện tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) vẫn hoạt động ổn định kể từ khi đưa vào khai thác năm 2017, lượng hành khách tăng đều qua các năm.

Đối với tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm), Sở Xây dựng đang phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2027 sau khi các dự án hạ tầng trên tuyến hoàn thành.

Song song đó, TPHCM đang nghiên cứu và kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP đối với nhiều tuyến vận tải thủy mới như Bạch Đằng - Phú Mỹ Hưng, Bạch Đằng - Mũi Đèn Đỏ - SwanBay, Bạch Đằng - Rạch Chiếc - phân khu phía Đông VinCity, tuyến sông Vàm Thuật - kênh Tham Lương và tuyến kết nối Thủ Dầu Một. Một số dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 nhằm từng bước hình thành mạng lưới giao thông đường thủy liên thông giữa trung tâm thành phố với các đô thị mới và khu vực lân cận.

Ngoài việc phát triển các tuyến mới, thành phố cũng đang rà soát quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, hoàn thiện cơ chế pháp lý và đầu tư hạ tầng kết nối để nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách đường thủy.

Liên quan tuyến vận tải hành khách cố định Bạch Đằng - Côn Đảo, đây là tuyến đường thủy kết nối trung tâm TPHCM với đặc khu Côn Đảo, được chấp thuận khai thác từ tháng 3-2025. Sau thời gian đầu hoạt động, tuyến tạm ngưng từ cuối tháng 8-2025 để nâng cấp phương tiện. Đến ngày 1-6-2026, tuyến đã chính thức hoạt động trở lại bằng tàu Phú Quý Express 02, tàu cao tốc ba thân (Trimaran) có sức chở 527 hành khách, tăng đáng kể so với phương tiện trước đây.

Theo định hướng phát triển giao thông thủy, TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều tuyến vận tải, du lịch đường sông nhằm phát huy lợi thế sông nước, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy du lịch. Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến khai thác thêm các tuyến kết nối trung tâm với Phú Mỹ Hưng, Mũi Đèn Đỏ - SwanBay và Thủ Dầu Một, đồng thời nghiên cứu các tuyến đến Củ Chi, Lái Thiêu, Cần Giờ, Long Sơn và Vũng Tàu.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới tuyến, thành phố sẽ nâng cấp các cảng, bến thủy như Bến Bạch Đằng, Hiệp Phước, các bến tại Nhà Bè và Cần Giờ; đầu tư điểm dừng chân, dịch vụ ven sông và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực gắn với giao thông đường thủy.

Theo Sở Xây dựng, mục tiêu lâu dài là phát triển giao thông thủy trở thành động lực thúc đẩy du lịch, kinh tế ven sông, đồng thời góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ.

