Pháp luật

Hàng loạt vụ mất cắp vào buổi trưa ở Đồng Nai đã có lời giải

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Các vụ trộm thường xảy ra vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ hằng ngày

Ngày 14-11, Công an xã Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1989, quê Nghệ An) để điều tra liên quan nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và các khu vực giáp ranh.

Bắt đối tượng Nguyễn Duy Khánh liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh bị bắt giữ cùng tang vật vụ án

Thời gian gần đây, công an nhận tin báo xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong nhân dân. Các vụ trộm thường xảy ra vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ hằng ngày, khi người dân đi làm vắng. Đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý, trông coi tài sản, dùng công cụ cắt khóa để đột nhập nhà dân.

Xác định đây là chuỗi vụ việc có tính quy luật, Công an xã Long Thành đã tổ chức các tổ công tác tuần tra, mật phục tại những khu vực trọng điểm, thu thập thông tin từ người dân và triển khai lực lượng khoanh vùng, theo dõi những đối tượng nghi vấn.

Đến chiều 11-11, lực lượng Công an xã Long Thành đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Duy Khánh tại ấp Hàng Gòn, xã Long Thành. Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô Yamaha Sirius biển số 60C1-890… cùng nhiều dụng cụ mà đối tượng dùng để cạy cửa, phá khóa.

Khám xét nơi ở của Khánh tại xã An Phước, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội như: Ngoại tệ, tiền mặt, đồng hồ, trang sức, điện thoại, máy tính xách tay, cùng nhiều giấy tờ, công cụ nghi sử dụng để làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Bắt đối tượng Nguyễn Duy Khánh liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Bắt đối tượng Nguyễn Duy Khánh liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tại Đồng Nai - Ảnh 4.

Tang vật liên quan vụ án

Qua đấu tranh, bước đầu Khánh khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản vào ngày 23-10-2025 tại nhà anh Mai Huy B. (ấp Hàng Gòn, xã Long Thành), chiếm đoạt số tiền 600 USD, nhiều trang sức và điện thoại di động. Lực lượng công an cũng xác định đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm tại ấp An Lâm, ấp Hàng Gòn (xã Long Thành) và 1 vụ trộm khác tại xã An Phước, chiếm đoạt nhiều trang sức, tiền mặt cùng tài sản khác có giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Đối tượng Khánh từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “buôn bán hàng cấm”.

