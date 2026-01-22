Hạng mục Ca khúc, MV được yêu thích nhất: Cơ hội ngang nhau

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM). Chủ nhân những tượng Mai Vàng sẽ chính thức lộ diện trên sân khấu lễ trao giải. Trong giai đoạn nước rút hiện nay, những dự đoán về kết quả cuối cùng cũng trở nên rôm rả hơn.

Bức tranh nhiều màu sắc

Hạng mục "Ca khúc được yêu thích nhất" tại Giải Mai Vàng lần thứ 31 gồm 5 đề cử vào vòng bầu chọn: "Còn gì đẹp hơn" (Nguyễn Hùng), "Mãi là người Việt Nam" (Trang Pháp), "Mục hạ vô nhân" (lời mới SOOBIN và Binz), "Kho báu" (Hứa Kim Tuyền) và "Bầu trời này có em" (Nguyễn Mẫn). Năm đề cử này đã phản ánh xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả Việt trong năm qua: tìm kiếm giá trị tinh thần, bản sắc, sự mới mẻ và cả những rung động rất đời thường.

Hạng mục này cho thấy bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc. Các đề cử không chỉ đại diện cho những xu hướng âm nhạc khác nhau mà còn phản ánh rõ nét nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả. Mỗi tác phẩm đều mang theo lợi thế riêng trong hành trình chinh phục công chúng.

Trong đó, "Còn gì đẹp hơn" mang sức nặng của cảm xúc và giá trị nhân văn. Ca sĩ Hà Anh Tuấn tiết lộ: "Năm qua, ca khúc tôi nghe nhiều nhất là "Còn gì đẹp hơn". Ca khúc nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc và thông điệp nhân văn rõ ràng. Gắn với một tác phẩm điện ảnh ý nghĩa, "Còn gì đẹp hơn" chọn lối kể chuyện chậm rãi, dung dị nhưng gợi mở, chạm đến ký ức về chiến tranh, hòa bình và những giá trị không bao giờ cũ".

“Còn gì đẹp hơn”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, "Còn gì đẹp hơn" không chạy theo trào lưu mà tạo dấu ấn bằng cảm xúc thật, để lại dư âm lâu dài, được lựa chọn trong nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa. "Đây cũng là dạng ca khúc thường được khán giả Mai Vàng đánh giá cao, bởi sự tử tế và sức sống bền bỉ" - ông nhận xét.

Trong khi đó, "Mãi là người Việt Nam" mang thông điệp cộng đồng và tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Trong bối cảnh âm nhạc đại chúng ngày càng đa dạng, ca khúc này vẫn tìm được chỗ đứng riêng nhờ ca từ dễ lan tỏa, phù hợp với nhiều không gian trình diễn mang tính xã hội.

“Mãi là người Việt Nam”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Các nhà chuyên môn cho rằng ca khúc mang màu sắc chính luận thường đối mặt nhiều thách thức trong cuộc đua "được yêu thích". Bởi lẽ, cảm xúc cá nhân với những ca khúc này không phải lúc nào cũng chiếm ưu thế so với các tác phẩm thiên về giải trí hoặc kể chuyện đời thường. "Trong bối cảnh những giá trị truyền thống của dân tộc ngày càng gắn kết với hoạt động cộng đồng, "Mãi là người Việt Nam" thực sự có ưu thế. Ca khúc này nếu đoạt giải sẽ rất ý nghĩa bởi bảo đảm chất lượng chuyên môn" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhận định.

Với lợi thế phù hợp "trend" (xu hướng) và nhờ hiệu ứng từ mạng xã hội, "Mục hạ vô nhân" nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả trẻ. Ca sĩ Thiên Vương (thành viên nhóm MTV) băn khoăn: "Câu hỏi đặt ra là liệu sức nóng từ "trend" có đủ bền vững để chuyển thành sự yêu thích lâu dài - yếu tố thường mang tính quyết định tại một giải thưởng do công chúng bình chọn như Mai Vàng?".

“Mục hạ vô nhân”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với "Bầu trời này có em", ca khúc mang đến sự an toàn của cảm xúc nhẹ nhàng. "Không tạo cao trào truyền thông, "Bầu trời này có em" chọn lối đi quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ lãng mạn và dễ đồng cảm. Đây là dạng ca khúc có lượng khán giả ổn định, âm thầm hiện diện trong đời sống âm nhạc hằng ngày" - ca sĩ Thiên Vương bày tỏ.

“Bầu trời này có em”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm qua, "Kho báu" thực sự là "bản hit quốc dân" với giá trị tích cực và sức sống âm thầm. Sự góp mặt của "Kho báu" tại vòng bầu chọn Giải Mai Vàng năm 2025 giúp những đề cử trở nên cân bằng hơn. Không tạo nên cao trào hay kỹ thuật phức tạp, ca khúc này ghi điểm qua giai điệu vừa phải, ca từ giản dị, hướng người nghe đến những giá trị gần gũi như tình thân, sự sẻ chia và những ý nghĩa vô hình trong cuộc sống.

“Kho báu”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ưu thế đáng kể của "Kho báu" là khán giả có thể nghe lại nhiều lần mà không có cảm giác nhàm chán. "Ca khúc mang tinh thần tích cực, dễ đồng hành với người nghe trong đời sống thường nhật, từ đó hình thành sự yêu thích bền lâu - yếu tố không thể xem nhẹ ở hạng mục này" - ca sĩ - nhạc sĩ Anh Tuấn (thành viên MTV) đánh giá.

Diện mạo đa dạng

Hạng mục "MV được yêu thích nhất" Giải Mai Vàng lần thứ 31 cho thấy diện mạo đa dạng của video âm nhạc Việt Nam. 5 MV "Bắc Bling" (Hòa Minzy), "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" (Tùng Dương), "Made in Vietnam" (DTAP), "Mục hạ vô nhân" (SOOBIN - Binz) và "Sơn thủy khúc" (Jun Phạm) đại diện những hướng tiếp cận khác nhau: từ giải trí - xu hướng đến chính luận - nghệ thuật. Mỗi sản phẩm đều có cơ sở thuyết phục nếu được xướng tên trên sân khấu Lễ trao Giải Mai Vàng năm 2025.

Trong đó, "Bắc Bling" đã đạt hơn 300 triệu view và hàng loạt thành tích ấn tượng khác. MV này tạo ấn tượng với cách làm mới chất liệu văn hóa vùng miền qua ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Nhịp dựng nhanh, màu sắc bắt mắt và tinh thần trẻ trung giúp MV vừa gợi nhắc bản sắc dân tộc vừa tiệm cận thị hiếu khán giả trẻ.

“Bắc Bling”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Ưu thế của "Bắc Bling" là khả năng dung hòa yếu tố truyền thống với hiện đại, dễ tạo sự đồng thuận khi bình chọn. MV này xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31" - đạo diễn Thái Huân nhìn nhận.

Mang màu sắc chính luận rõ rệt, "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" ghi điểm nhờ thông điệp cộng đồng và quy mô hình ảnh. Theo ca sĩ Lê Minh (nhóm MTV), MV này khơi gợi niềm tự hào dân tộc qua những khuôn hình biểu trưng, phù hợp với các thời điểm mang tính xã hội.

“Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với MC Quỳnh Hoa, "Made in Vietnam" chọn cách kể chuyện hiện đại, nhấn mạnh tinh thần tự tin của bản sắc Việt trong bối cảnh hội nhập. "Hình ảnh chỉn chu, ngôn ngữ dàn dựng mạnh mẽ giúp MV đứng ở khoảng giữa của chính luận và giải trí, giúp khán giả dễ tiếp nhận. Ưu thế của MV này là sự cân bằng: không quá nặng thông điệp nhưng vẫn đủ chiều sâu" - chị phân tích.

“Made in Vietnam”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong khi đó, "Mục hạ vô nhân" được xem là đại diện cho dòng MV "thời thượng". MV này có sức lan tỏa mạnh trên nền tảng số nhờ nhịp cắt nhanh, phong cách thời trang và hiệu ứng "trend". Ưu thế của MV là khả năng tiếp cận khán giả trẻ và tạo hiệu ứng tức thì.

“Mục hạ vô nhân”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngược lại, "Sơn thủy khúc" lại gây ấn tượng bằng chiều sâu thẩm mỹ. MV này tiết chế nhịp điệu, chú trọng không gian, bố cục và cảm giác điện ảnh - như một tác phẩm nghệ thuật độc lập. Dù kén người xem hơn song "Sơn thủy khúc" vẫn có lợi thế về dấu ấn sáng tạo và giá trị thưởng thức lâu dài...

“Sơn thủy khúc”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhiều ý kiến nhận định nếu xét về độ lan tỏa, khả năng tạo đồng thuận và sự dung hòa giữa giải trí - bản sắc thì "Bắc Bling" và "Made in Vietnam" chiếm ưu thế. Trong đó, "Bắc Bling" nhỉnh hơn nhờ hiệu quả tiếp cận khán giả trẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần văn hóa dân tộc.

"5 đề cử của hạng mục này cho thấy điểm chung đáng ghi nhận: MV Việt Nam đã vượt qua vai trò minh họa, trở thành ngôn ngữ kể chuyện độc lập. MV nào cũng đủ sức thuyết phục nếu được vinh danh" - đạo diễn Thái Huân tâm đắc.

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 là sự ghi nhận dành cho những tác phẩm âm nhạc tử tế, đặt cảm xúc và giá trị con người làm trung tâm.