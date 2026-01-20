Diễn viên điện ảnh, truyền hình: Khó đoán!

Hai hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình và Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 hội tụ nhiều gương mặt ấn tượng, bứt phá trong năm

Rất khó đoán được ai hoặc tác phẩm nào sẽ vươn lên giành chiến thắng cuối cùng. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong đêm trao giải vào tối 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM).

Cân tài, cân sức

Những gương mặt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 hạng mục Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình gồm: Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam, Liên Bỉnh Phát, Ma Ran Đô.

Những gương mặt này đều cân tài, cân sức, sở hữu vai diễn thu hút đông đảo khán giả. Không chỉ vậy, họ còn liên tục lao động nghệ thuật, miệt mài trên trường quay để cống hiến cho khán giả thêm những vai diễn mới hơn trong thời gian tới. Sự nỗ lực, chăm chỉ, sẵn sàng thử thách, nắm bắt cơ hội giúp họ trở thành những nam diễn viên điện ảnh, truyền hình nổi bật hiện nay.

Từ trái qua: Nam diễn viên Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam, Liên Bỉnh Phát, Ma Ran Đô. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Do mỗi ứng viên đều có lợi thế riêng nên gây khó khăn trong việc dự đoán. "Nếu phải chọn một gương mặt, tôi nghĩ Nguyễn Phương Nam với vai Tạ trong "Mưa đỏ" sẽ nhiều khả năng chạm đến tượng Mai Vàng năm nay" - nhà báo Tuấn Chiêu (Báo VietNamNet) nhận định.

Theo nhà báo này, Nguyễn Phương Nam diễn chân thật, đầy tâm huyết khi giảm rất nhiều cân để vào vai Tạ. Đây là một trong không nhiều vai diễn khiến khán giả thảo luận, nhớ đến sau khi rời rạp. Thời gian gần đây, Nguyễn Phương Nam cũng liên tục được xướng tên chiến thắng tại nhiều lễ trao giải, tạo thêm lợi thế tại đường đua Mai Vàng năm nay.

Bên cạnh Nguyễn Phương Nam, diễn viên Liên Bỉnh Phát cũng được dự đoán nhiều khả năng "làm nên chuyện" nhờ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và những cống hiến miệt mài của anh suốt thời gian qua. NSND Đào Bá Sơn cho rằng Liên Bỉnh Phát đã có một năm 2025 hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả. Anh đã góp phần tạo nên thành công cho phim truyền hình "Bác sĩ tha hương" hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), chương trình truyền hình "Running Man Vietnam" hay phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam".

NSND Đào Bá Sơn nhận xét diễn xuất của Liên Bỉnh Phát ngày càng tốt hơn. Độ phủ sóng rộng của anh trong các hoạt động nghệ thuật giúp lượng người hâm mộ ngày càng tăng, mang đến lợi thế riêng trong những cuộc tranh tài do khán giả bầu chọn như Giải Mai Vàng.

Trong khi đó, nhà báo Lưu Phương (VTV) đánh giá cao Ma Ran Đô, một gương mặt trẻ tài năng. Ma Ran Đô diễn vai Tú đầy tự nhiên trong phim "Nụ hôn bạc tỷ", lột tả được hình ảnh một "thiếu gia" vẻ ngoài trông bồng bột nhưng sâu trong nội tâm lại là người giàu tình cảm.

Nhà báo này phân tích: "Qua nét diễn của Ma Ran Đô, Tú hiện lên trên màn ảnh rộng đầy nhiệt tình, sống hết mình, dù đào hoa nhưng khi đã gặp được tình yêu thật sự thì yêu hết mực. Với những nỗ lực của Ma Ran Đô, tôi nghĩ anh có thể chinh phục khán giả và giành giải năm nay".

Với sự bùng nổ của phim "Mưa đỏ", 2 gương mặt còn lại trong tốp 5 là Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng cũng không hề kém cạnh. Nhà báo Cát Vũ cho rằng Steven Nguyễn điển trai, có cá tính mạnh mẽ, phù hợp với nhân vật phản diện Quang nên đã thể hiện tốt vai diễn. Nhờ vậy, anh thu hút được đông đảo người hâm mộ là giới trẻ.

"Đỗ Nhật Hoàng nỗ lực không kém với vai Cường trong "Mưa đỏ" và anh cũng được nhiều khán giả yêu mến" - nhà báo Cát Vũ nhận xét.

Ai cũng xứng đáng

Với hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình, 5 gương mặt lọt vào vòng bầu chọn gồm: Đinh Ngọc Diệp, Lê Phương, Băng Di, Lê Hạ Anh, Bích Ngọc. Giới chuyên môn cho rằng tất cả đều có vai diễn ấn tượng trong năm 2025, đều nỗ lực hoạt động nghệ thuật và ai cũng xứng đáng chiến thắng.

Theo bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM, nữ diễn viên Băng Di diễn xuất đầy tâm huyết với vai Thương trong phim "Cục vàng của ngoại", nhất là những cảnh đối diễn cùng nghệ sĩ Việt Hương. Thương do Băng Di thể hiện truyền tải được cảm xúc đến khán giả, khiến họ dù trách nhưng cũng thương sự bồng bột, vấp váp của cô.

Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình: Đinh Ngọc Diệp, Lê Phương, Băng Di, Lê Hạ Anh, Bích Ngọc (từ trái qua).

"Một vai diễn đầy sức nặng đã được Băng Di thể hiện tốt. Nếu cô nhận được tượng Mai Vàng năm nay cũng không phải điều bất ngờ" - bà Dương Cẩm Thúy nhận định.

Nữ diễn viên Lê Hạ Anh cũng được cho là người có khả năng gây bất ngờ trên đường đua Giải Mai Vàng năm 2025. Bóng hồng duy nhất trong "Mưa đỏ" này đã nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Với việc phim này thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thì chuyện Lê Hạ Anh được ủng hộ, bình chọn không phải là điều lạ.

"Tôi đoán Lê Hạ Anh sẽ giành tượng Mai Vàng lần thứ 31 do độ lan tỏa mạnh mẽ của phim "Mưa đỏ". Nhân vật Hồng của Lê Hạ Anh được "đẩy thuyền" mạnh mẽ với nhân vật Cường do Đỗ Nhật Hoàng đóng, tạo thêm lượng người hâm mộ cho cặp đôi này. Sự nỗ lực của Lê Hạ Anh trong nhiều năm qua có thể sẽ được đền đáp bằng "quả ngọt" Mai Vàng" - nhà báo Tuấn Chiêu tin tưởng.

Với diễn viên Lê Phương, nhà báo Hoài Phương (Báo Tuổi Trẻ) nhận định cô hoàn toàn xứng đáng nếu được xướng tên chiến thắng hạng mục này. Vai Bé Gái trong phim nhiều tập "Cuộc chiến hạ lưu" mang đến cho khán giả một Lê Phương quen mà lạ. Cô thuyết phục được họ bởi diễn xuất đầy biến hóa, đa dạng. Lê Phương cũng không ngại thử thách bản thân và từng bước vượt qua với tất cả sự cố gắng, phấn đấu của mình.

Trong khi đó, Bích Ngọc và Đinh Ngọc Diệp cũng được đánh giá là 2 gương mặt "nặng ký", không kém cạnh những nữ diễn viên khác trong hạng mục này. Bích Ngọc diễn xuất tự nhiên, chân thật, là điểm nhấn trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2) với vai Bình An. Nhờ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, Bích Ngọc cũng có nhiều lợi thế.

Đinh Ngọc Diệp cũng tạo được nét riêng với vai Hai Mẫn trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". Cô thể hiện vai Hai Mẫn đầy thú vị, sống động mà khi nhắc đến thám tử Kiên, khán giả ắt sẽ nhớ nhân vật này.

"Tôi nghĩ 1 trong 2 nữ diễn viên này có khả năng chạm vào tượng Mai Vàng năm 2025" - nhà biên kịch Thanh Hương dự đoán. Đạo diễn kiêm nhà biên kịch Kay Nguyễn thì nghiêng về Đinh Ngọc Diệp hơn, bởi sự duyên dáng, hài hước nhưng không hời hợt, diễn xuất có chiều sâu.

"Nếu không phải Đinh Ngọc Diệp diễn thì khó có được vai Hai Mẫn đầy sắc màu như thế. Cô còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, tạo dựng được qua quá trình làm nghề nghiêm túc, nỗ lực" - đạo diễn Kay Nguyễn đánh giá.

"Những dự đoán theo quan điểm, góc nhìn của giới chuyên môn và báo giới có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Nhiều người tin rằng kết quả cuối cùng sẽ có không ít bất ngờ.



