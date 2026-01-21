HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày

Thùy Trang

Đây là 2 hạng mục khó phân định và luôn tạo sự hồi hộp, căng thẳng bởi nỗ lực bứt phá của các ứng viên đang trên đường đua

11 ứng viên ở 2 hạng mục "Nam và Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" của Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 đều xứng đáng sở hữu tượng Mai Vàng vì những đóng góp nổi bật của họ trong năm qua. Người chiến thắng là người may mắn hơn những người còn lại vì tượng Mai Vàng chỉ có một.

Ai cũng xứng đáng

Kết thúc 3/4 chặng đường đi đến Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 (diễn ra vào ngày 29-1 tại Nhà hát Thành phố), SOOBIN là ứng viên cho thấy rõ ưu thế của bản thân khi đều nắm giữ vị trí đầu trên bảng xếp hạng (tính tạm thời hằng tuần). Điều này không có nghĩa, SOOBIN hoàn toàn vượt trội về mặt chuyên môn so với các ứng viên còn lại gồm Tùng Dương, Bùi Công Nam, S.T Sơn Thạch, (S)TRONG Trọng Hiếu và Đức Phúc.

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 1.

Ca sĩ SOOBIN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mỗi ứng viên đều có đóng góp nổi bật với những ưu thế rất riêng, khó thay thế. Tuy nhiên, điều giúp SOOBIN đứng vững ngôi vị đầu nhiều tuần liên tiếp là sự đồng hành của các "Kingdom" (tên gọi fanclub của SOOBIN). 

Điều này không có nghĩa các ứng viên còn lại thiếu fan. Nhưng fan của SOOBIN có "máu chiến" mạnh mẽ hơn nhiều so với fan của các ứng viên khác. Một trong những lý do khiến fan của các ca sĩ khác "chạy chậm" trong cuộc đua vote (bình chọn) là vì "đối tượng khán giả có phần hướng nội, lowkey" hay "tập trung ủng hộ cho dự án cá nhân của thần tượng" trong khi đó, "Kingdom vừa dư tài chính vừa có máu chiến". 

Vì vậy, trong cuộc đua của SOOBIN tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 dành nhiều ưu thế. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi tư duy ủng hộ "thần tượng" của người hâm mộ hiện nay cũng đã khác trước. Fan sẵn sàng "chiến đấu" cùng để mang vinh quang về cho "anh nhà" như cách mà fan thường gọi thần tượng.

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 2.

Ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ca sĩ Tùng Dương thừa nhận "đường đua này, SOOBIN "chạy" nhanh nhất". Đây cũng là ý kiến chung của các ứng viên còn lại khi đưa ra những dự đoán cá nhân trước khi chủ sở hữu tượng Mai Vàng lần thứ 31-2025 thực sự xuất hiện. Ca sĩ S.T Sơn Thạch nói: "SOOBIN là chiến binh mạnh ở cuộc đua này". 

Cuộc đua tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 như cuộc thi marathon tiếp sức, ai có đồng đội mạnh thì người đó chiến thắng. Và chiến thắng đó hoàn toàn xứng đáng bởi sự đóng góp của cả một tập thể chung sức cùng chiến lược đua rõ ràng. Và như vậy, SOOBIN là một ứng viên thực sự có "sức nặng" bởi sự tổng hòa của các yếu tố: chất lượng về chuyên môn, sức mạnh của sự đồng lòng từ fan và chiến lược đua chính xác.

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 3.

Ca sĩ Đức Phúc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương lại là ứng viên nhận được sự tán dương từ người trong giới. "Tùng Dương là giọng ca không có điểm yếu. Sự cống hiến của Tùng Dương cũng không cần bàn đến. Nam ca sĩ sở hữu ưu thế định hướng xu thế của thị trường âm nhạc và điều đó xứng đáng để được tôn vinh tại Giải Mai Vàng năm nay" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh khẳng định.

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 4.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không thể phủ nhận nỗ lực và đóng góp của ca sĩ Đức Phúc trong năm qua. Phúc trở thành niềm tự hào của khán giả nhạc Việt và cả người trong giới khi mang về chiến thắng tại đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (tại Nga). 

Với Producer DuongK, điều khiến anh tâm đắc nhất chính là cách nhạc cụ dân gian Việt Nam được đưa vào trên nền nhạc điện tử sôi động, tạo nên sự dung hòa độc đáo giữa tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và nét tinh tế truyền thống: "Nhạc cụ dân gian của Việt Nam rất hay nên khi ở trên nền nhạc dubstep mạnh mẽ, dồn dập thì nhạc dân gian như một liều thuốc để làm mềm mại lại tất cả giai điệu và giúp cho ca khúc vừa mang được tính chiến đấu vừa có một sự tinh tế của người Việt. 

DuongK thật sự rất bất ngờ về màn trình diễn live của Đức Phúc vì lúc thu âm, Phúc phải gồng giọng khá nhiều nhưng không ngờ khi diễn live lại hay hơn rất nhiều so với bản thu".

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 5.

Ca sĩ Bùi Công Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và (S)TRONG Trọng Hiếu, cả 3 đều đáp ứng cả 2 yếu tố chuyên môn và sự yêu mến của khán giả. Vì vậy "mỗi người đều nắm giữ phần trăm chiến thắng rất cao. Họ xứng đáng để được tôn vinh, không phải cho những gì đã đóng góp mà là động lực để họ tiếp tục đóng góp vào con đường phát triển của nhạc Việt" - nhạc sĩ Dương Khắc Linh nói.

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 6.

Ca sĩ Tùng Dương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Quá khó để lựa chọn

Dù là đối thủ và cũng không giấu mong mỏi "một lần nữa được gọi tên tại Lễ trao Giải Mai Vàng" nhưng ứng viên Trang Pháp thừa nhận: "Năm qua là năm của cái tên Hòa Minzy. Công tâm thừa nhận, cuộc chiến này gọi tên Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi. Cả hai đã có những thành tựu nổi bật, được giới chuyên môn tán thưởng và khán giả yêu mến. 

Vì vậy, thật khó để đoán Hòa Minzy hay Phương Mỹ Chi sẽ là chủ nhân của tượng Mai Vàng năm nay khi cả hai đều sở hữu những ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, nếu phải đưa ra quyết định chọn một, tôi xin được phép dự đoán Hòa Minzy là cái tên bùng nổ tại Lễ trao Giải Mai Vàng năm nay".

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 7.

Ca sĩ Hòa Minzy. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong khi đó, với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: "Phương Mỹ Chi là một bất ngờ. Hành trình phát triển của Phương Mỹ Chi được định danh bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Chiến thắng của Chi là một cách để thúc đẩy những sáng tạo mới mẻ, đóng góp cho sự phát triển chung của nền âm nhạc Việt". 

Với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, "ưu thế của Trang Pháp chính là khả năng sáng tác nhiều khác biệt. Sự phát triển của Trang Pháp đúng với quy chuẩn phát triển của âm nhạc thế giới, tức singer (ca sĩ) kiêm songwriter (sáng tác nhạc). Ưu thế của Trang Pháp hiện tại sẽ giúp cô ấy đi xa hơn và việc có thể chiến thắng Giải Mai Vàng chỉ là một trong những điều tất yếu trong hành trình phát triển của Trang Pháp".

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 8.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong năm vừa qua, Tóc Tiên và Bùi Lan Hương là 2 cái tên nổi trội khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió". Tóc Tiên có thâm niên làm nghề hơn 20 năm trong khi Bùi Lan Hương sở hữu cá tính âm nhạc nhiều khác biệt. 

Nhạc sĩ Quốc An nhận định: "Hương có một giọng hát hay, chinh phục được khán giả khó tính nhất. Những ca khúc Hương thể hiện đều nhanh chóng trở thành bản hit của thị trường âm nhạc. Và với một người có nền tảng đào tạo bài bản như Bùi Lan Hương, việc lựa chọn ca khúc để thể hiện cũng có những màu sắc khác biệt. Với sự khéo léo của mình, Hương biết dung hòa các yếu tố chuyên môn và thị hiếu khán giả vì vậy, việc Bùi Lan Hương được đông đảo khán giả yêu mến cũng là điều dễ hiểu".

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 9.

Ca sĩ Tóc Tiên. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Và Tóc Tiên luôn là một ẩn số đầy cuốn hút. Ưu thế của Tóc Tiên là sự bùng nổ mỗi khi xuất hiện. Cô hiểu rõ thế mạnh của mình, cùng với năng lực của một fashionista, Tóc Tiên luôn "thôi miên" khán giả bằng những phần trình diễn hoàn mỹ với combo: hát hay, nhảy đẹp, thời trang và khác biệt. 

Ca sĩ - diễn viên Minh Hằng nhận định: "Nói gì nữa, Tóc Tiên chính là người sẽ tỏa sáng tại Lễ trao Giải Mai Vàng năm nay. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán cá nhân, xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có cả tình cảm riêng. Nhưng ai chiến thắng tại Giải Mai Vàng năm nay cũng đều xứng đáng vì đó là phần thưởng quý giá và chính xác nhất cho những đóng góp, nỗ lực không mệt mỏi của họ trong thời gian qua".

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 10.

Ca sĩ Trang Pháp. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chủ nhân của tượng Mai Vàng lần thứ 31-2025 vẫn là một ẩn số. Nhưng ai trong các ứng viên chiến thắng Giải Mai Vàng năm nay cũng là một thành công lớn của Giải Mai Vàng vì tất cả các ứng viên đều là những chọn lựa rất kỹ của khán giả, hội đồng chuyên môn. 

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 11.

Ca sĩ Bùi Lan Hương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 29-1 tại Nhà hát Thành phố và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9. Nhiều tiết mục ca múa nhạc thể hiện rõ sự năng động của hạng mục này sẽ chào đón khán giả trong một chương trình nghệ thuật hoành tráng.

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày - Ảnh 12.


Diễn viên điện ảnh, truyền hình: Khó đoán!

Diễn viên điện ảnh, truyền hình: Khó đoán!

Những gương mặt này đều cân tài, cân sức, sở hữu vai diễn thu hút đông đảo khán giả

Nghệ sĩ sân khấu: Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Kết quả Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ chính thức được công bố trong đêm trao giải vào tối 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM)

Diện mạo mới của sân khấu hôm nay

Diện mạo của sân khấu Việt Nam đang dịch chuyển từ tư duy làm nghề khép kín sang tư duy đối thoại với công chúng

