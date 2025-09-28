Hàng ngàn người dự lễ khánh thành Quảng trường Thời Đại

Tối 27-9, tại Quảng trường Thời Đại (phường Hà Nam, Ninh Bình), tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển các dự án - công trình quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 30-9 và 1-10-2025).

Hàng ngàn người dân ở Ninh Bình dự lễ khánh thành, gắn biển các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ Nhất



Các dự án, công trình trọng điểm được khách thành và gắn biển gồm: Dự án đầu tư xây dựng nút giao đường Nguyễn Văn Linh với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam; nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại phường Hà Nam và công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại.

Đây là các dự án, công trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông, hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại cho tỉnh Ninh Bình, tạo sức bật mạnh mẽ cho địa phương sau giai đoạn hợp nhất 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc (trái) và ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết tỉnh Hà Nam trước đây (nay là Ninh Bình) đã tập trung quy hoạch và huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại; tạo cơ sở quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Phạm Quang Ngọc, công trình Nút giao Phú Thứ và nút giao giữa đường 150 m với QL1A, đường sắt Bắc - Nam là các công trình giao thông trọng điểm, có tầm quan trọng chiến lược trong việc kết nối giao thông đồng bộ, liên tục, đảm bảo kết nối cao tốc Bắc - Nam với đường Vành đai 3 - Vùng Thủ đô, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu giao thông của tỉnh và các tỉnh lân cận.

Nghi thức khánh thành và gắn biển các dự án, công trình trọng điểm

Đối với công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, ông Ngọc đánh giá đây là một dự án mang tầm chiến lược, nằm trong một khu đô thị hiện đại, đồng bộ tầm cỡ quốc gia, một biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc, kỳ vọng cùng hàng loạt công trình hạ tầng quy mô đã và sắp được khởi công tới đây tại Ninh Bình, công trình Trục lễ hội và Quảng trường Thời Đại sẽ là đòn bẩy, tiếp sức cho Ninh Bình tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần kiến tạo diện mạo và tầm vóc mới cho tỉnh nhà trong giai đoạn sau hợp nhất 3 địa phương.

Màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn tại Quảng trường Thời Đại

Đặc biệt, đây cũng sẽ là động lực lớn giúp vùng đất di sản đạt được các mục tiêu đầy thách thức, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Tại buổi lễ, sau các chương trình nghệ thuật hấp dẫn là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, hàng ngàn du khách đã về dự chương trình, xem màn bắn pháo hoa mãn nhãn.

Người dân tỉnh Ninh Bình tham gia chương trình, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và xem màn bắn pháo hoa đặc sắc.