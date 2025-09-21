Hàng ngàn người dân TP HCM đổ về lễ hội ẩm thực Food Fest 2025 dịp cuối tuần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Hàng ngàn người dân TP HCM đổ về lễ hội ẩm thực Food Fest 2025 dịp cuối tuần

Thu Hương - Bích Hồng

(NLĐO) – Hàng ngàn người dân, du khách đã tập trung về Lễ hội TikTok Food Fest 2025 tại TP HCM, quy tụ nhiều đầu bếp, nghệ nhân và nhà sáng tạo nội dung

Trong hai ngày cuối tuần, khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TP HCM trở thành điểm hẹn của giới trẻ và những người yêu ẩm thực khi sự kiện TikTok Food Fest 2025 – Đa Tầng Mỹ Vị diễn ra.

TIN LIÊN QUAN

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 nhà sáng tạo nội dung trên TikTok cùng nhiều đầu bếp, nghệ nhân nổi tiếng. 

Tại các khu vực trình diễn, khán giả được trực tiếp theo dõi quá trình chế biến, pha chế cũng như giao lưu với các food creator (người tạo ra nội dung về ẩm thực).

Song song đó, còn hơn 20 thương hiệu ẩm thực quen thuộc như Highlands Coffee, Domino's Pizza, Popeyes, Grandma Lu's hay The Choco cũng góp mặt, tạo nên không gian thưởng thức đa dạng.

img
img
img
img

Người dân, du khách tham dự lễ hội TikTok Food Fest 2025 – Đa Tầng Mỹ Vị vào chiều tối 20-9

Ghi nhận trong ngày 20-9 đã có hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về lễ hội để thưởng thức ẩm thực. Các gian hàng đều bố trí cho khách dùng thử miễn phí nhiều món ăn quen thuộc lẫn mới lạ, đồng thời tặng kèm quà lưu niệm như túi tote, ly nước hay voucher, tạo nên cảm giác hào hứng cho người tham gia. 

Trong dòng người tham dự, bạn Kim Như, 20 tuổi, sinh viên tại TP HCM, chia sẻ: "Em thấy lễ hội ẩm thực được quảng bá trên TikTok rất thú vị nên rủ bạn bè đến thử cho biết".

Không gian tổ chức được thiết kế tách biệt giữa khu vực ăn uống và khu vực trình diễn, giúp việc di chuyển thuận lợi. Cách trang trí bắt mắt của các gian hàng cũng biến lễ hội thành địa điểm "check-in" hấp dẫn với giới trẻ.

img
img
img
img

Nhiều hoạt động diễn ra tại sự kiện

Ngoài hoạt động ẩm thực, sự kiện còn khởi động chiến dịch #BanSacViet, do Cục Bản quyền tác giả phối hợp TikTok Việt Nam phát động. Chiến dịch hướng đến xây dựng kênh truyền thông văn hóa chính thống trên nền tảng số, khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung gắn với bản sắc dân tộc và quyền tác giả.

Tin liên quan

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu

(NLĐO) - Phố lồng đèn (phường Chợ Lớn, TP HCM) rộn ràng lên đèn vào 17 giờ mỗi ngày từ đây đến hết tháng 8 Âm lịch.

Có gì đặc biệt tại Vietnam Phở Festival 2025 diễn ra lần đầu ở Singapore?

(NLĐO) – Tại lễ hội ở Singapore, người tham dự sẽ thưởng thức những thương hiệu phở nổi tiếng và nhiều món ăn truyền thống Việt Nam do đầu bếp 5 sao thực hiện

Saigontourist Group tặng hơn 10.000 suất ẩm thực tại triển lãm A80

(NLĐO) – Hơn 10.000 phần quà, suất ăn uống đậm vị TP HCM sẽ được Saigontourist Group dành tặng cho người dân Thủ đô và du khách.

quà lưu niệm Food Fest 2025 lễ hội ẩm thực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo