Hàng ngàn người dân TP HCM đổ về lễ hội ẩm thực Food Fest 2025 dịp cuối tuần

Trong hai ngày cuối tuần, khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TP HCM trở thành điểm hẹn của giới trẻ và những người yêu ẩm thực khi sự kiện TikTok Food Fest 2025 – Đa Tầng Mỹ Vị diễn ra.



Chương trình có sự tham gia của hơn 100 nhà sáng tạo nội dung trên TikTok cùng nhiều đầu bếp, nghệ nhân nổi tiếng.

Tại các khu vực trình diễn, khán giả được trực tiếp theo dõi quá trình chế biến, pha chế cũng như giao lưu với các food creator (người tạo ra nội dung về ẩm thực).

Song song đó, còn hơn 20 thương hiệu ẩm thực quen thuộc như Highlands Coffee, Domino's Pizza, Popeyes, Grandma Lu's hay The Choco cũng góp mặt, tạo nên không gian thưởng thức đa dạng.

Người dân, du khách tham dự lễ hội TikTok Food Fest 2025 – Đa Tầng Mỹ Vị vào chiều tối 20-9

Ghi nhận trong ngày 20-9 đã có hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về lễ hội để thưởng thức ẩm thực. Các gian hàng đều bố trí cho khách dùng thử miễn phí nhiều món ăn quen thuộc lẫn mới lạ, đồng thời tặng kèm quà lưu niệm như túi tote, ly nước hay voucher, tạo nên cảm giác hào hứng cho người tham gia.

Trong dòng người tham dự, bạn Kim Như, 20 tuổi, sinh viên tại TP HCM, chia sẻ: "Em thấy lễ hội ẩm thực được quảng bá trên TikTok rất thú vị nên rủ bạn bè đến thử cho biết".



Không gian tổ chức được thiết kế tách biệt giữa khu vực ăn uống và khu vực trình diễn, giúp việc di chuyển thuận lợi. Cách trang trí bắt mắt của các gian hàng cũng biến lễ hội thành địa điểm "check-in" hấp dẫn với giới trẻ.



Nhiều hoạt động diễn ra tại sự kiện

Ngoài hoạt động ẩm thực, sự kiện còn khởi động chiến dịch #BanSacViet, do Cục Bản quyền tác giả phối hợp TikTok Việt Nam phát động. Chiến dịch hướng đến xây dựng kênh truyền thông văn hóa chính thống trên nền tảng số, khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung gắn với bản sắc dân tộc và quyền tác giả.

