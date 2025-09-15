HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Saigontourist Group tặng hơn 10.000 suất ẩm thực tại triển lãm A80

Thái Phương

(NLĐO) – Hơn 10.000 phần quà, suất ăn uống đậm vị TP HCM sẽ được Saigontourist Group dành tặng cho người dân Thủ đô và du khách.

Chương trình diễn ra trong hôm nay (15-9) tại sân Đông – Khu vực TP HCM và sân Tây – Gian hàng 29 toa tàu ẩm thực 3 miền, tại triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), ở Trung tâm triển lãm quốc gia, Hà Nội. 

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết sẽ khép lại chuỗi hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội A80 bằng chương trình tri ân quy mô lớn nhằm hòa nhịp cùng niềm tự hào 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

Tham gia chương trình từ 9 giờ, người dân và du khách sẽ được thưởng thức miễn phí nhiều món ăn đặc trưng của TP HCM như bánh mì, cà phê sữa đá, bò bía, các món chè truyền thống, cơm tấm, bánh canh tôm tít Cần Giờ, bún chả bò/thịt nướng…

Saigontourist Group tặng 10 . 000 Suất ẩm thực tại triển lãm A80 - Ảnh 2.

Tham gia sự kiện A80 là cơ hội để Saigontourist Group giới thiệu văn hóa, ẩm thực và du lịch đặc trưng của TP HCM đến với bạn bè trong nước và quốc tế

 Theo ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, tham gia sự kiện A80 là một niềm vinh dự và tự hào to lớn của Saigontourist Group. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và đất nước. 

"Chúng tôi mang đến sự kiện này những gì tinh túy nhất của văn hóa, ẩm thực phương Nam, nét văn hóa ẩm thực đặc trưng nhất của TP HCM, góp phần lan tỏa giá trị Việt, đồng thời thể hiện năng lực và kinh nghiệm của một tập đoàn du lịch hàng đầu, sẵn sàng đảm nhiệm những sứ mệnh quan trọng mang tầm vóc quốc gia".

Tại sự kiện, Saigontourist Group tham gia các hoạt động chính, bao gồm triển lãm thành tựu, dịch vụ, thương hiệu Saigontourist Group cùng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch; tổ chức các gian hàng triển lãm, hoạt động kết nối dịch vụ tour tuyến, tặng quà, tương tác dành cho khách tham quan tại không gian triển lãm thành tựu văn hóa - kinh tế - xã hội - du lịch - ẩm thực TP HCM tại khu Đông.

Saigontourist Group tặng 10 . 000 Suất ẩm thực tại triển lãm A80 - Ảnh 3.

Saigontourist Group tặng 10 . 000 Suất ẩm thực tại triển lãm A80 - Ảnh 4.

Người dân và du khách sẽ được thưởng thức miễn phí nhiều món ăn đặc trưng của Sài Gòn – TP HCM trong ngày hôm nay, 15-9


