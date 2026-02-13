HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hàng ngàn người "sập bẫy" đường dây lừa đảo hơn 2.500 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Công an xác định tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỉ đồng với hàng ngàn bị hại trên cả nước

Ngày 13-2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn "làm nhiệm vụ" trên các sàn thương mại điện tử giả mạo.

- Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ

Đây được đánh giá là chuyên án đặc biệt lớn, đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia. Đồng thời thu giữ đầy đủ chứng cứ, dữ liệu điện tử và kê biên khối lượng lớn tài sản, bất động sản của các đối tượng.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng còn lại đã xác định được nhân thân, lai lịch.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996, đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây); Nguyễn Văn Bảo (SN 1997, phó điều hành); Phạm Văn Quý (SN 1991, phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo).

11 đối tượng khác gồm: Phan Thanh Nhi (SN: 1996, tỉnh Tây Ninh); Phạm Thị Thanh Trúc (SN: 2002, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Quốc (SN 1988, tỉnh Cà Mau); Lương Thị Pằng (SN 1991, tỉnh Lào Cai); Huỳnh Hồng Châu (SN 1994, tỉnh Tây Ninh); Trần Trung Hiếu (SN 1991, tỉnh Ninh Bình); Dương Văn Hiền (SN 2000, tỉnh Nghệ An); Lê Thị Bảo Thu (tỉnh Tây Ninh); Lê Thanh Vương (SN 1995, tỉnh Quảng Ngãi); Đặng Mỹ Tâm (SN 2002, tỉnh Tây Ninh); Đào Ngọc Tiến (TPHCM).

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ… để kết bạn, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia "kiếm tiền online" thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.

Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao, hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để "rút vốn", "đóng thuế", "phí xác minh".

- Ảnh 3.

Tang vật liên quan vụ án

Khi không thể tiếp tục nộp tiền, nạn nhân bị chặn liên lạc và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp. Số tiền chiếm đoạt được "rửa" thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki… Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỉ đồng.

Ban chuyên án đề nghị các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo, phục vụ công tác điều tra.


Tin liên quan

Hàng trăm người khắp cả nước bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Hàng trăm người khắp cả nước bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Đăng ảnh cây bonsai lên mạng rao bán, khi có khách liên hệ, Tưởng yêu cầu đặt cọc trước rồi chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của hàng trăm người khắp cả nước

Đang trốn truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo để lừa đảo 65 tỉ đồng

(NLĐO)- Có 3 tiền án, đang trốn truy nã, nhưng Trần Thế Huynh vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng của nhiều người

Thanh niên giả mạo công an để lừa đảo

(NLĐO) - Nguyễn Trí Thiện mua cảnh phục giả mạo cán bộ công an kinh tế để đi lừa đảo người dân bằng chiêu mua bán rượu ngoại số lượng lớn.

lừa đảo Bộ Công an công an tỉnh đồng nai triệt phá đường dây camphuchia
    Thông báo