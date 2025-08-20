Hàng ngàn người thức trắng đêm, đội nắng xếp hàng nhận vé concert "Việt Nam trong tôi"

Concert "Việt Nam trong tôi" diễn ra vào 20 giờ ngày 26-8-2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Soobin, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Anh Tú...

Hàng ngàn khán giả đội nắng xếp hàng nhận vé concert "Việt Nam trong tôi"

Theo thông báo từ Bộ VH-TT-DL, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 20-8, BTC concert "Việt Nam trong tôi" bắt đầu tổ chức phát vé miễn phí tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vé được phát từ ngày 20 đến 22-8, thời gian nhận vé từ 9 - 11 giờ 30 sáng, 13 - 16 giờ 30 chiều. Mỗi ngày, BTC sẽ phát hành 3.000 vé.

Tuy nhiên, ngay từ đêm 19-8, rất đông các bạn trẻ đã xếp hàng tại Nhà hát Lớn để chờ đến lượt nhận vé. Sáng 20-8, lượng người xếp hàng đã lên đến hàng ngàn và mỗi lúc một đông, đứng kín khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Chương trình do Bộ VH-TT-DL tổ chức, vé được phát miễn phí. Ảnh: Việt Hùng

Mỗi người được nhận tối đa 2 vé. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân bản gốc để nhận vé. Khán giả cũng được lưu ý khi đến nhận vé tại cửa Nhà hát Lớn Hà Nội phải xếp hàng theo hàng của BTC, xuất trình căn cước công dân để kiểm tra, tránh trùng thông tin. Sau khi nhận vé, khán giả kiểm tra kỹ vé trước khi rời quầy.

Theo BTC, mỗi ngày có 3.000 vé được phát ra. Ảnh: Việt Hùng

Theo Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội Chu Anh Hùng, việc phát vé miễn phí sẽ giúp khán giả có cơ hội tiếp cận những chương trình nghệ thuật chất lượng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân cũng như thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Khán giả nhận vé tại Nhà hát Lớn. Ảnh: Việt Hùng

BTC chương trình "Việt Nam trong tôi" mong muốn vé xem chương trình sẽ được đến với đông đảo khán giả, mang đến cơ hội được sống trong bầu không khí hào húng của những ca khúc ca ngợi đất nước, con người Việt Nam.

Những khán giả đầu tiên được nhận vé trong tay. Ảnh: Việt Hùng

Hình ảnh khán giả xếp hàng từ đêm để nhận vé được chia sẻ trên mạng xã hội

Hình ảnh khán giả "vượt rào"

