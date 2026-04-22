Hàng ngàn tấn lươn nuôi chưa tìm được đầu ra

Ngày 21-4, Phòng Kinh tế xã An Trạch, tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ đầu ra cho hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân.

Xã An Trạch có hơn 20 hộ nuôi lươn thương phẩm với quy mô từ 8 tấn/hộ trở lên. Những ngày qua, giá lươn giảm mạnh đã ảnh hưởng hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân và chưa tìm được đầu ra. Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng kêu gọi "giải cứu" nông sản để giúp người nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, TP Cần Thơ cũng đang có tới 4.000 tấn lươn quá lứa chưa được tiêu thụ. Việc giá thấp khiến người dân có tâm lý "treo ao" chờ đợi, dẫn đến tình trạng lươn quá lứa. Hội Nông dân TP Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc tiêu thụ giúp người dân.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP Cần Thơ, nguyên nhân cốt lõi là do phong trào nuôi lươn phát triển quá nhanh, mang tính tự phát và thiếu quy hoạch. Người dân thấy lợi nhuận trước mắt đã ồ ạt đầu tư dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.