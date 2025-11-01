HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội Công an TP HCM khát chiến thắng

TƯỜNG PHƯỚC

Khởi đầu khá suôn sẻ ở V-League 2025-2026 nhưng phong độ thi đấu của CLB Công an TP HCM đang có dấu hiệu kém ổn định

Ở vòng 9 V-League 2025-2026, CLB Công an TP HCM sẽ chạm trán CLB Hải Phòng trên sân nhà Thống Nhất lúc 19 giờ 15 phút ngày 1-11 (FPT Play).

Chưa nhiều phương án tấn công

CLB Công an TP HCM bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa, bao gồm 2 chiến thắng trong tổng số 4 trận được chơi ở Thống Nhất. Mùa giải 2025-2026, CLB Công an TP HCM được kỳ vọng sẽ khơi gợi ký ức hoành tráng ở những màn derby cùng ngành trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Đội Công an TP HCM khát chiến thắng - Ảnh 1.

Tiến Linh (phải) sẽ lập công giúp CLB Công an TP HCM có chiến thắng ở vòng 9? (Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

Thế nhưng, khi có lợi thế chơi hơn người từ sớm, CLB Công an TP HCM vẫn bị chủ nhà CLB Công an Hà Nội (CAHN) lấn lướt và phải "trắng tay" ở vòng 8 với kết quả thua 0-1.

Thầy trò ông Lê Huỳnh Đức đã tạo được ấn tượng khi khoác trở lại chiếc áo đấu từng là biểu tượng của bóng đá TP HCM. Có lúc, đội chủ sân Thống Nhất khiến người hâm mộ kỳ vọng sẽ vực dậy mạnh mẽ để trở lại vị thế đỉnh cao trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nhưng khi không đạt được kết quả như kỳ vọng ở 2 vòng đấu vừa qua, người xem mới nhận thấy thầy trò ông Lê Huỳnh Đức chưa đủ lực để thành một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu quốc nội mùa này.

Đầu mùa giải, Công an TP HCM từng thắng CLB Hà Nội, cầm hòa đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà song vẫn chưa thể xóa dớp không thắng khi thi đấu ở thủ đô.

Giới chuyên gia nhận xét tâm lý thi đấu không vững vàng của học trò ông Lê Huỳnh Đức là nguyên nhân khiến họ bại trận. Tại sân Hàng Đẫy, CLB Công an TP HCM từng thua đậm Thể Công Viettel đến 3 bàn không gỡ và mới nhất là thất bại trước CAHN.

HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của các học trò: "Cầu thủ CLB Công an TP HCM còn nôn nóng và hậu vệ thì non nớt. Nếu hàng thủ chịu khó giao tiếp và hiểu ý nhau hơn, đội đã không thua. Ngoài ra, chúng tôi không thể hoàn thành mục tiêu vì thiếu các phương án tấn công".

"Ẩn số" của V-League

Thống kê 8 trận đã đấu từ đầu mùa thể hiện Công an TP HCM có hiệu suất ghi bàn thuộc hạng trung bình, với 9 pha lập công. Nguyễn Tiến Linh (3 bàn) và Nguyễn Thái Quốc Cường (2 bàn) là 2 chân sút ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng, tính đến thời điểm hiện tại.

Nhưng khi gặp các đội bóng mạnh, được hậu vệ đối phương "chăm sóc" kỹ càng, Tiến Linh không thể phát huy kỹ năng "săn bàn. Điều này được minh chứng qua vòng 7 và vòng 8, tiền đạo tuyển quốc gia bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.

HLV Huỳnh Đức cũng cho biết lực lượng nòng cốt CLB Công an TP HCM đang hao hụt vì "bão" chấn thương. Theo đó, 3 ngoại binh gồm trung vệ Matheus, tiền vệ Endrick, Raphael Schorr và hậu vệ Huy Toàn bị đau, bỏ ngỏ khả năng ra sân ở vòng 9.

Sự vắng mặt của các trụ cột này sẽ khiến CLB Công an TP HCM khó có cơ hội tìm lại mạch thắng khi tiếp đón Hải Phòng trên sân Thống Nhất.

Đội bóng đất Cảng được nhận định là "ẩn số" ở V-League mùa này. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng FC giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa sau 8 lượt đấu, vươn lên thứ 4 bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, thành tích thi đấu trên sân đối phương của thầy trò ông Nghiêm không ấn tượng, khi thua 2 và hòa 1 trong 3 trận đã đấu.

Hiện CLB CA TP HCM và CLB Hải Phòng có cùng 14 điểm nhưng đoàn quân HLV Huỳnh Đức tạm xếp thứ 5 vì kém Hải Phòng về chỉ số phụ. 

"Diễn ra cùng ngày, CLB Becamex TP HCM sẽ có chuyến làm khách được đánh giá vất vả trên sân của Ninh Bình FC lúc 18 giờ (FPT Play).

Đội Công an TP HCM khát chiến thắng - Ảnh 2.

 

Công an TP HCM CLB Hải Phòng Chu Đình Nghiêm Lê Huỳnh Đức V-League 2025-2026
    Thông báo