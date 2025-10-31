HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Công nghệ VAR giúp CLB CAHN giành 3 điểm

Tường Phước

(NLĐO) - Bế tắc tìm bàn thắng khi tiếp "tân binh" PVF-CAND thuộc vòng 9 V-League tối 31-10 song CLB CAHN đã giành trọn 3 điểm nhờ bước ngoặt ở phút 76

Công an Hà Nội và PVF-CAND - Clip: FPT Play

CLB CAHN mất 2 trụ cột ở vòng 9 V-League 2025-2026 khi Lê Văn Đô bị "treo giò" vì thẻ phạt còn Artur dính chấn thương. Nhưng đội hình xuất phát của đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn còn nhiều ngôi sao hàng đầu V-League, được đánh giá có đẳng cấp vượt trội PVF-CAND.

Công nghệ VAR giúp CLB CAHN giành 3 điểm - Ảnh 1.

Alan ăn mừng bàn mở tỉ số cùng đồng đội

Tuy có lợi thế sân nhà và dàn ngoại binh chất lượng cao, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội CLB CAHN đã gặp nhiều khó khăn trong hành trình xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc bên phía đội khách.

Thông số thống kê thể hiện CAHN chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 61%, tung 17 cú sút, nhiều hơn gấp đôi PVF-CAND. Vận dụng hết các mảng miếng tấn công sở trường nhưng đoàn quân HLV Polking không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Công nghệ VAR giúp CLB CAHN giành 3 điểm - Ảnh 2.

Quang Hải

Công nghệ VAR giúp CLB CAHN giành 3 điểm - Ảnh 3.

...và dàn ngoại binh đẳng cấp cao của CLB CAHN

Khi các chân sút đội chủ nhà bế tắc tìm bàn mở tỉ số thì bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở gần cuối hiệp 2. Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa PVF-CAND, trọng tài chính Trương Hồng Vũ tham khảo công nghệ VAR và quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền 11m.

Phán quyết có phần "nặng tay" của "vua áo đen" khiến thầy trò ông Thạch Bảo Khanh bức xúc nhưng cũng mở ra cơ hội để CAHN ghi bàn. Trên chấm 11m, tiền đạo Alan dễ dàng sút tung lưới thủ thành Sỹ Huy, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn bàn.

Nhận bàn thua "tức tưởi", PVF-CAND tràn đội hình lên phần sân đối phương hòng tìm bàn gỡ. Kế hoạch của đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh không thể hoàn thành mà còn phải nhận đòn "hồi mã thương" ở phút bù giờ cuối trận.

Công nghệ VAR giúp CLB CAHN giành 3 điểm - Ảnh 4.

CAHN chỉ còn thua Ninh Bình về chỉ số phụ trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026

Tận dụng sơ hở khâu phòng thủ khi dâng cao tấn công của PVF-CAND, các học trò ông Polking tổ chức phản công nhanh và Đinh Xuân Tiến trở thành người ghi bàn ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho CAHN.

Kết quả này giúp CAHN có cùng 20 điểm với Ninh Bình FC song tạm đứng nhì bảng xếp hạng vì kém hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, PVF-CAND có nguy cơ lọt xuống đáy bảng xếp hạng khi nhận thất bại thứ 4, đạt được 7 điểm sau 9 vòng đấu, hơn nhóm bám đuổi chỉ 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Tin liên quan

V-League Nguyễn Quang Hải CLB Công an Hà Nội CLB CAHN CAHN
