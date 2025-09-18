HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", Công ty Điện lực Quảng Trị đang duy trì đỡ đầu 11 học sinh khó khăn, liên tục trong 3 năm qua.

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị- Ảnh 1.

Đại diện Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị trao kinh phí hỗ trợ cho học sinh khó khăn trước thềm năm học mới.

Ngày 18-9, Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết vừa trao kinh phí hỗ trợ cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được đơn vị nhận đỡ đầu. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của ngành điện với cộng đồng, nhất là trong dịp khai giảng năm học mới.

Trong nhiều năm qua, từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty, Ban Nữ công Điện lực Quảng Trị đã kết nối chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" để nhận nuôi, đỡ đầu nhiều học sinh nghèo, mồ côi hiếu học. Mỗi em được hỗ trợ đều đặn 1 triệu đồng/tháng, không chỉ giúp các em trang trải chi phí học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị- Ảnh 2.

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị- Ảnh 3.

Những phần quà nhỏ nhưng tiếp thêm động lực để học trò nghèo Quảng Trị vững bước đến trường

Bà Lê Thị Liên - Trưởng Ban Nữ công Công ty Điện lực Quảng Trị cho hay chúng tôi mong rằng với sự quan tâm, sẻ chia nhỏ bé này, các em sẽ tự tin hơn trên hành trình học tập. Hy vọng bước vào năm học mới, các em nỗ lực rèn luyện, đạt nhiều thành tích, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Còn bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Ninh bày tỏ: "Sự quan tâm của Ban Nữ công Điện lực Quảng Trị không chỉ tiếp thêm động lực học tập mà còn là chỗ dựa tinh thần quý giá cho gia đình và địa phương. Chúng tôi tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, các em sẽ vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên."

Hiện nay, thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", Công ty Điện lực Quảng Trị đang duy trì đỡ đầu 11 học sinh khó khăn, liên tục trong 3 năm qua. Mỗi quý, đại diện Ban Nữ công đều trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, trao quà, động viên các em.

Những việc làm thiết thực này không chỉ góp phần tiếp sức cho các em học sinh nghèo đến trường mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn khi cộng đồng chung tay, những mảnh đời thiệt thòi sẽ có thêm niềm tin để viết tiếp ước mơ trên con đường học tập.

