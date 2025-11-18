HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Ngãi mưa trắng trời, lũ các sông lên nhanh

T.Trực

(NLĐO)- Mưa lớn kéo dài khiến mực nước lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 17-11 đến 6 giờ sáng 18-11), trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa tại nhiều trạm ghi nhận ở mức đặc biệt lớn.

Quảng Ngãi mưa trắng trời, lũ các sông lên nhanh - Ảnh 1.

Lũ trên sông Trà Khúc dâng cao, chia cắt nhiều khu vực

Cụ thể,  Pờ Ê 2 (Kon Plông) 430 mm, Sơn Long (Sơn Tây) 427 mm, Ba Tiêu (Ba Vì) 356 mm, Pờ Ê (Kon Plông) 341 mm… Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đồng loạt lên nhanh. Lúc 8 giờ sáng nay 18-11, mực nước tại nhiều trạm đo đã vượt các mức báo động (BĐ).

Nước lũ từ thượng nguồn cuộn cuộn đổ về tại cầu tràn Thạch Nham, Quảng Ngãi

Trên sông Đăk Bla, trạm Kon Plông 594,67 m (trên BĐ3 là 0,17 m), trạm Kon Tum 518,84 m (trên BĐ1 là 0,84 m). Trên sông Trà Khúc, trạm Sơn Giang 36,55 m (trên BĐ2 là 0,55 m), Trà Khúc 5,15 m (trên BĐ2 là 0,15 m).

Quốc lộ 24 bị sạt lở trưa 18-11 khiến giao thông bị ách tắc

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước trên các sông Trà Khúc, Đăk Bla, Vệ, Trà Bồng sẽ tiếp tục lên và khả năng đạt mức BĐ3, thậm chí vượt BĐ3 từ 0,5 - 1,2 m. Các sông còn lại lên mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Quảng Ngãi mưa trắng trời, lũ các sông lên nhanh - Ảnh 2.

Người dân xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi làm cầu tre cho phương tiện qua lại tại một điểm sạt lở

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng và sẽ tiếp tục gia tăng đến hết ngày 19-11. Các xã vùng núi phía đông Trường Sơn được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 - 350mm, thậm chí nhiều điểm có thể vượt 400mm. Khu vực đồng bằng trong tỉnh cũng có mưa lớn, với lượng mưa ước đạt 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Để chủ động ứng phó đợt mưa lớn dự báo đạt đỉnh, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu thủy điện Đăk Đrinh và hồ Nước Trong xả điều tiết sớm, tạo dung tích đón lũ.

Điểm sạt lở Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen trưa 18-11

Cùng với việc điều tiết hồ chứa, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết, bảo đảm thông tin thông suốt để ứng phó kịp thời trong trường hợp tình hình mưa lũ diễn biến xấu hơn.

Do mưa lớn, trưa 18-11, tại Km 112+200 Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng địa phương huy động phương tiện, máy móc khắc phục sự cố cho các phương tiện lưu thông tạm thời 1 làn xe.

Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến 12 người chết và mất tích

Mưa lũ lớn ở miền Trung khiến 12 người chết và mất tích

(NLĐO) - Tính đến 18 giờ chiều 17-11, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 12 người chết và mất tích.

Mưa lũ dâng nhanh, nhiều bản làng ở Quảng Trị bị cô lập

(NLĐO) - Mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Trị ngập sâu, nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập.

Công an TP Huế lý giải vì sao xe khách ‘trá hình’ hoành hành sau mưa lũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TP Huế tuần tra, kiểm soát lưu động tại những khung giờ, địa điểm “nóng” để xử lý nghiêm xe khách “trá hình” sau mưa lũ.

nguy cơ sạt lở sạt lở nghiêm trọng tỉnh Quảng Ngãi lực lượng chức năng phương tiện lưu thông mưa lớn kéo dài ách tắc giao thông sơ tán dân điểm sạt lở khắc phục sự cố tình hình mưa lũ
