CSGT TPHCM xử phạt Ban Giao thông do vi phạm trên đường Nguyễn Xiển

Ngày 17-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) bị Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TPHCM) xử phạt, do vi phạm quy định đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

Đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình) với "ổ gà, ổ voi".

Cảnh sát cho biết tại số 1149 đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình) là công trình xây dựng do Ban Giao thông làm chủ đầu tư nhưng không bố trí người điều tiết giao thông theo quy định. Ngoài ra, khu vực cũng tồn tại nhiều "ổ gà, ổ voi" và bụi gây ảnh hưởng đến người dân.

Ban Giao thông bị CSGT lập biên bản lỗi "không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo quy định". Với vi phạm trên, Ban Giao thông sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng điều 8 Nghị định 336/2025.

Ngoài ra, chủ đầu tư bị buộc phải bố trí người điều tiết. Đồng thời hạn chế khói bụi gây ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe người dân.