Lao động

Hàng trăm phần quà Tết nghĩa tình đến với công nhân lao động

(NLĐO)- Chương trình nhằm mang lại một mùa Xuân ấm áp, trọn vẹn cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hàng trăm phần quà Tết nghĩa tình đến với công nhân lao động - Ảnh 1.

Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Bá Hùng chúc Tết người lao động

Với mong muốn sẻ chia, đồng hành cùng công nhân lao động (CNLĐ) thành phố có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, vào tối ngày 3-2, Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình họp mặt, trao quà cho CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Khu Thể thao CNLĐ khu công nghiệp (phường Phú Mỹ, TPHCM).

Hàng trăm phần quà Tết nghĩa tình đến với công nhân lao động - Ảnh 2.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM thăm hỏi, trao quà Tết cho công nhân lao động

Tham gia chương trình, 100 công nhân lao động khó khăn đã được lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, Cung Văn hóa Lao động Thành phố chúc Tết, thăm hỏi ân cần và trao tận tay những phần quà Tết nghĩa tình. Theo đó, quà tặng cho mỗi trường hợp bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt được trích từ kinh phí Chương trình "Vòng tay yêu thương" lần thứ 15 - năm 2025 cùng với một túi quà trị giá 300.000 đồng do các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ.

Hàng trăm phần quà Tết nghĩa tình đến với công nhân lao động - Ảnh 3.

Lãnh đạo Cung Văn hóa Lao động Thành phố trao quà cho công nhân lao động

Trước đó, vào tối 2-2, tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương, Cung văn hóa Lao động Thành phố cũng đã họp mặt, trao tặng 100 phần quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 300.000 đồng) cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hàng trăm phần quà Tết nghĩa tình đến với công nhân lao động - Ảnh 4.

Công nhân lao động vui mừng khi nhận những phần quà may mắn từ chương trình xổ số

Ngoài quà tặng, người lao động còn được tặng chữ thư pháp, thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Xuân, xem biểu diễn ảo thuật, đặc biệt là được tham gia chương trình xổ số may mắn với những phần quà hấp dẫn như quạt máy, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại, máy nước nóng lạnh…

Hàng trăm phần quà Tết nghĩa tình đến với công nhân lao động - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao quà cho người lao động

