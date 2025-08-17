HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"

Yến Anh - Hải Anh

(NLĐO)- "Tự hào là người Việt Nam" tái hiện những trang sử vàng, khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc

Tối 17-8, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự chương trình

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

"Tự hào là người Việt Nam" được dàn dựng theo 3 chương. Chương 1: "Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam"; Chương 2: "Một Việt Nam - Triệu trái tim"; Chương 3: "Tự hào là người Việt Nam".

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 2.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các đại biểu tham dự chương trình

Thiết kế sân khấu chương trình lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. "Tự hào là người Việt Nam" được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện thành một bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 3.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"

Khán giả được thưởng thức giọng hát của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Dương Trần Nghĩa, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn Hợp Xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ… Bên cạnh đó là sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Dương mang đến niềm xúc động và tự hào trào dâng với ca khúc "Tiến quân ca". Dàn đại hợp xướng của 200 nghệ sĩ và hơn 30.000 khán giả cùng hòa giọng đã nâng cánh cho giọng hát khỏe khoắn, hào sảng của Tùng Dương đi sâu vào tâm thức người nghe

"Tự hào là người Việt Nam" là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 5.

"Tự hào là người Việt Nam" là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Bên cạnh đó, lan tỏa sâu rộng về sự đoàn kết một lòng của người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó củng cố niềm tin, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến và ý chí quyết tâm xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 6.

Các khán giả bày tỏ niềm xúc động và tự hào trong chương trình

"Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 7.

Phần biểu diễn đầy cảm xúc của Hòa Minzy

Chương trình trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt Nam, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 8.

"Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là lời khẳng định về nguồn cội, mà còn là niềm tự hào về mảnh đất hình chữ S với lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước - nơi mỗi con sông, ngọn núi đều in dấu những câu chuyện lịch sử oai hùng

"Tự hào là người Việt Nam" được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và livestream trên các nền tảng số.

Hàng vạn khán giả sống trong không khí hào hùng "Tự hào là người Việt Nam"- Ảnh 9.

"Việt Nam trong tôi": Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

"Việt Nam trong tôi": Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Đêm nhạc "Việt Nam trong tôi" sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Việt Nam Người Việt Nam Tự hào là người Việt Nam
