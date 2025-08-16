32 ngàn người ở Thanh Hóa xuống đường đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

Sáng 16-8, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hàng ngàn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên, thành viên các câu lạc bộ thể thao cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã xuống đường đi bộ dưới mưa để hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước".

Đây là chương trình được Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Hàng chục ngàn người dân Thanh Hóa và các đơn vị sở ngành, lực lượng công an đã đội mưa xuống đường đi bộ hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Chương trình được phát trực tiếp từ Thủ đô Hà Nội trên các nền tảng Facebook, YouTube của Báo Nhân Dân; đồng loạt hưởng ứng hoạt đi bộ tại 33 tỉnh, TP với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Tại Thanh Hóa, chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" đã thu hút gần 32 ngàn người đến các các phường, xã trên địa bàn tham gia đi bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết chương trình cùng các hoạt động đi bộ thiết thực thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", tôn vinh lòng yêu nước, nhân thêm niềm tự hào dân tộc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "Dân cường-Nước thịnh", xây dựng thói quen đi bộ, giảm khí thải cacbon ra môi trường.

Hàng vạn người bất chấp trời mưa đã xuống đường tham gia chương trình

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức sâu rộng "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX; truyên truyền phòng chống ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự xã hội; truyền thông về truyền thống vẻ vang: 80 năm xây dựng, trưởng thành lực lượng Công an nhân dân.

Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động, góp phần củng cố thêm khối đoàn kết toàn dân; tăng cường hơn nữa sự gắn bó mật thiết giữa người chiến sĩ Công an nhân dân với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân.

"Cùng Việt Nam tiến bước" là sự kiện cộng đồng, biểu dương lực lượng, sức mạnh đoàn kết, hướng với hiện thực hóa mục tiêu "Dân cường-Nước thịnh", Net Zero của quốc gia.

Một số hình ảnh người dân Thanh Hóa đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, TP trong cả nước

Trong sáng nay 16-8, tại Thanh Hóa có mưa nặng hạt, thế nhưng hàng vạn người vẫn đổ về Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và nhiều địa điểm để hướng ứng tham gia

Các em nhỏ háo hức cùng người lớn tham gia đi bộ

Với thông điệp “1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa

Các bạn trẻ thuộc các đơn vị Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình

Các thế hệ từ già đến trẻ sôi nổi tham gia "Cùng Việt Nam tiến bước"

