Thời sự Xã hội

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ

Phóng sự ảnh: Hải Anh

(NLĐO) - Hàng vạn khán giả đứng bên trong và bên ngoài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chứng kiến màn bắn pháo hoa mãn nhãn kéo dài 8 phút trên đường đua F1.

Tối 10-8, "biển người" từ khắp nơi đổ về khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), chen chân trên từng khoảng trống dọc đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo để tận mắt chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 8 phút trên đường đua F1, ngay sát Sân vận động Mỹ Đình.

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 1.

Khoảng hơn 22 giờ tối 10-8, hàng vạn người dân chiếm ngưỡng màn pháo kéo dài 8 phút

Bên trong "chảo lửa" Sân vận động Mỹ Đình, khoảng hơn 4 vạn khán giả hòa mình trong Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" – sự kiện được ví như "concert quốc gia" với quy mô hoành tráng, âm nhạc và ánh sáng hòa quyện tạo nên một bữa tiệc cảm xúc.

Cùng thời khắc ấy, bên ngoài sân, hàng vạn người dân cũng nô nức tìm cho mình vị trí đẹp, đứng ken kín suốt hơn 2 km trên trục đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, từ Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Trung đến khu vực Mỹ Đình.

Khi tiếng trống mở màn vừa dứt, những chùm pháo hoa đầu tiên xé toạc màn đêm, bung nở thành những đóa sáng rực rỡ trên bầu trời thủ đô. Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh lách tách, những ánh mắt ngước nhìn không chớp… tất cả hòa thành bản hợp âm của niềm hân hoan và tự hào.

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 2.

Màn pháo hoa kéo dài 8 phút được người dân chiêm ngưỡng

8 phút pháo hoa ngắn ngủi nhưng đủ để biến khu vực Sân vận động Mỹ Đình thành một biển sáng lung linh, nơi hàng vạn con tim cùng chung nhịp đập trong đêm hội đáng nhớ. Chương trình bắn pháo hoa nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim".

Theo UBND TP Hà Nội, việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân thủ đô chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dưới đây là những hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 3.

Màn bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 4.

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 5.

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 6.

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 7.

Bên trong Sân vận động Mỹ Đình màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng

Hàng vạn người "quây kín" sân vận động Mỹ Đình trong đêm pháo hoa rực rỡ- Ảnh 8.

Thể hiện lòng yêu nước bởi những sĩ quan quân đội

 

Tin liên quan

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?

Nữ "báo thủ" xinh đẹp náo loạn hồ Gươm gây bão mạng là ai?

(NLĐO)- Thiếu tá Lê Thị Mai Ly đóng giả định trong vai "girl phố" náo loạn hồ Gươm, gây ấn tượng tại chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã

(NLĐO)- Trong chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên", với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ và 245 xe cơ giới chuyên dụng.

Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Khán đài với sức chứa khoảng 30.000 người đang được gấp rút thi công, hoàn thiện tại Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2-9.

