HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng Việt "xuống" phố Tràng Tiền, thu hút giới trẻ

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 20-3, chương trình "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt" chính thức khai mạc.

Không gian trưng bày, livestream diễn ra tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội). Chương trình nhằm hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026).

Hàng Việt thu hút giới trẻ tại Tràng Tiền trong chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 1.

Hàng Việt thu hút các bạn trẻ, mở rộng kênh phân phối trong môi trường số

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kênh phân phối trong môi trường số.

Tham gia "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 có 3 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu gồm Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST, Hợp tác xã Hà Nội Xanh và Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ ONA Global, đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, an toàn và bền vững.

Hàng Việt thu hút giới trẻ tại Tràng Tiền trong chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 2.

Nghệ Sành mang đến các sản phẩm từ nghệ ủ lên men trong chum sành

Các sản phẩm được giới thiệu đều có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm "Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt" sẽ diễn ra vào sáng 21-3 trên kênh TikTok "Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước", tạo diễn đàn trao đổi về vai trò của giới trẻ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt trong bối cảnh mới.

Tiếp nối tọa đàm, phiên livestream quảng bá các sản phẩm 100% "made in Vietnam" sẽ được tổ chức với sự tham gia của đạo diễn, diễn viên Lương Thị Thu Trang - gương mặt nghệ sĩ trẻ năng động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng người dẫn chương trình "Hoa hậu vỉa hè" Quỳnh Trang.

Các khách mời sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, qua đó mở rộng tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức hiện đại.

Trong suốt thời gian diễn ra từ ngày 20 đến 22-3, không gian "Sức sống hàng Việt" mở cửa từ 9h00 đến 21h00 hằng ngày, phục vụ người dân tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Giữa phố "hàng hiệu" Hà Nội, hàng Việt lên kệ mùa Tết

(NLĐO) - Sáng 5-2, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" chính thức khai mạc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo