HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hãng xe công nghệ đầu tiên hỗ trợ phí nhiên liệu cho tài xế

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Nhiều tài xế xe công nghệ cho biết giá xăng tăng hơn 7.000 đồng/lít nhưng họ vẫn chưa được hãng hỗ trợ gì để bảo đảm thu nhập

Giá xăng tăng mạnh từ khoảng 20.000 đồng/lít lên gần 27.700 đồng/lít trong thời gian ngắn đang tạo áp lực lớn lên thu nhập của nhiều tài xế công nghệ. Chi phí nhiên liệu tăng khiến giới chạy xe công nghệ phải chi thêm hàng trăm ngàn đồng mỗi ngày nhưng thu nhập lại không tăng tương ứng.

TIN LIÊN QUAN

Anh Châu Văn Tài, tài xế GrabBike tại TPHCM, cho biết từ khi giá xăng tăng cao đến nay anh vẫn chưa nhận được hỗ trợ nào từ hãng. 

Trước đây, mỗi ngày anh chi khoảng 100.000 đồng tiền xăng để chạy xe nhưng hiện phải tốn thêm khoảng 50.000 đồng mới đủ chi phí đưa đón khách. 

"Tính ra mỗi ngày tốn thêm khá nhiều, trong khi cuốc xe không tăng nên thu nhập giảm thấy rõ" - anh Tài nói.

Tương tự, chị Huyền, tài xế giao đồ ăn, cũng than giá xăng tăng mạnh khiến thu nhập mỗi ngày bị thu hẹp đáng kể. Theo chị, từ khi giá xăng leo thang, chị cũng như các đồng nghiệp khác vẫn chưa nhận được hỗ trợ cụ thể nào nên nhiều người tỏ ra bức xúc.

Trong khi đó, đại diện Grab cho biết doanh nghiệp đã nắm được những khó khăn của tài xế khi chi phí nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, hãng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trước khi đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

- Ảnh 3.

Tài xế Be được hỗ trợ phí xăng

Trong khi đó, hãng Be Group trong ngày 9-3 đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc sau đợt giá xăng tăng mạnh hôm 7-3.

Theo doanh nghiệp này, chương trình nhằm chia sẻ một phần chi phí với tài xế trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng nhanh. Đồng thời, Be cho biết vẫn giữ ổn định giá cước di chuyển để tránh gây thêm áp lực chi phí cho người dùng.

Hiện nền tảng này chưa điều chỉnh cơ cấu giá dịch vụ và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế để giữ chi phí di chuyển hợp lý cho hành khách.

Đại diện Be Group cho biết với hơn 500.000 tài xế đối tác đang hoạt động trên toàn quốc, mỗi biến động của giá nhiên liệu đều tác động trực tiếp đến thu nhập hằng ngày của tài xế. Vì vậy trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho tài xế với mức tối đa lên đến 800.000 đồng mỗi tháng, tùy theo loại xe và mức độ hoạt động.

Bên cạnh các hỗ trợ trước mắt, Be đang phát triển hệ sinh thái BE5X nhằm đồng hành lâu dài với tài xế. Chương trình này bao gồm nhiều giải pháp như hỗ trợ vay mua hoặc thuê phương tiện với lãi suất từ 5%, giảm 100% lệ phí trước bạ và các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Theo doanh nghiệp, các giải pháp này nhằm tạo sự cân bằng giữa thu nhập của tài xế, chi phí di chuyển của hành khách và sự phát triển bền vững của nền tảng trong bối cảnh thị trường nhiên liệu còn nhiều biến động.

Tin liên quan

Xe công nghệ phát hành hàng triệu hoá đơn lẻ, VCCI kiến nghị gì?

Xe công nghệ phát hành hàng triệu hoá đơn lẻ, VCCI kiến nghị gì?

(NLĐO)- VCCI đã chỉ ra một số bất cập trong việc xuất hóa đơn lẻ đối với các dịch vụ vận tải hành khách, trong đó có xe công nghệ.

Khách bay đêm qua sân bay Tân Sơn Nhất chật kín, giá cước xe công nghệ tăng vọt

(NLĐO) – Nhu cầu trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn rất cao khi một ngày có hơn 100.000 lượt khách đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an TPHCM bắt tài xế xe buýt và tài xế xe công nghệ

(NLĐO) - Lê Tấn Cường và Nguyễn Văn Hùng đã đánh nhau ở đường Bạch Đằng, hướng vào ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, gây ùn tắc giao thông

xăng dầu hệ sinh thái lệ phí trước bạ giá xăng tăng xe công nghệ be
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo