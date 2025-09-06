Ngày 6-9, Bệnh viện Lê Văn Việt thông tin đã phẫu thuật nội soi bóc tách u buồng trứng trái (10 cm) thành công cho bệnh nhân nữ 21 tuổi.

Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 21 tuổi

Bệnh nhân là chị P.T. (21 tuổi) nhập viện vì đau bụng âm ỉ, phát hiện u buồng trứng trái lớn. Dù khối u lành tính nhưng kích thước 10 cm có nguy cơ biến chứng. Bệnh viện đã mổ nội soi, bóc trọn khối u, bảo tồn mô lành. Sau ca phẫu thuật bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Ca bệnh trên chứng minh hiệu quả phẫu thuật nội soi, an toàn và bảo tồn chức năng sinh sản.

Bác sĩ CK1 Lê Đăng Đại, Khoa sản, Bệnh viện Lê Văn Việt cho hay u buồng trứng là bệnh lý khá phổ biến ở nữ giới. Đa số khối u nang đều là u lành tính, có những đối tượng không cần thiết phải điều trị nhưng có những bệnh nhân phải được phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kích thước khối u, tình trạng của người bệnh... Chính vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và tầm soát sớm các khối u buồng trứng.

Việc chậm phát hiện có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xoắn u, vỡ u hoặc trong một số trường hợp, ảnh hưởng đến thai kỳ do cần can thiệp phẫu thuật khi đang mang thai.

Theo bác sĩ Đại, hiện Bệnh viện Lê Văn Việt khám đang điều trị toàn diện các bệnh lý phụ khoa, từ viêm nhiễm đến u nang, u xơ... Với bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, bệnh viện hướng đến dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả.