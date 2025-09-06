HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cô gái trẻ đau bụng âm ỉ, bệnh viện phát hiện điều bất thường

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Vì thấy đau bụng âm ỉ, bệnh nhân là cô gái trẻ đến bệnh viện thăm khám thì các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngày 6-9, Bệnh viện Lê Văn Việt thông tin đã phẫu thuật nội soi bóc tách u buồng trứng trái (10 cm) thành công cho bệnh nhân nữ 21 tuổi.

Cô gái trẻ đau bụng âm ỉ phát hiện u buồng trứng qua phẫu thuật nội soi - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Việt phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 21 tuổi

Bệnh nhân là chị P.T. (21 tuổi) nhập viện vì đau bụng âm ỉ, phát hiện u buồng trứng trái lớn. Dù khối u lành tính nhưng kích thước 10 cm có nguy cơ biến chứng. Bệnh viện đã mổ nội soi, bóc trọn khối u, bảo tồn mô lành. Sau ca phẫu thuật bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Ca bệnh trên chứng minh hiệu quả phẫu thuật nội soi, an toàn và bảo tồn chức năng sinh sản.

Bác sĩ CK1 Lê Đăng Đại, Khoa sản, Bệnh viện Lê Văn Việt cho hay u buồng trứng là bệnh lý khá phổ biến ở nữ giới. Đa số khối u nang đều là u lành tính, có những đối tượng không cần thiết phải điều trị nhưng có những bệnh nhân phải được phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kích thước khối u, tình trạng của người bệnh... Chính vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và tầm soát sớm các khối u buồng trứng.

Việc chậm phát hiện có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xoắn u, vỡ u hoặc trong một số trường hợp, ảnh hưởng đến thai kỳ do cần can thiệp phẫu thuật khi đang mang thai.

Theo bác sĩ Đại, hiện Bệnh viện Lê Văn Việt khám đang điều trị toàn diện các bệnh lý phụ khoa, từ viêm nhiễm đến u nang, u xơ... Với bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, bệnh viện hướng đến dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả.

Tin liên quan

Bệnh hiếm gặp lộ diện từ dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân

Bệnh hiếm gặp lộ diện từ dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân 63 tuổi, khởi phát với dấu hiệu chóng mặt, tê bì tay chân, tưởng rối loạn tiền đình, bất ngờ mắc bệnh hiếm gặp.

Người phụ nữ té ngã trong lúc tắm, tới bệnh viện thì phát hiện điều bất ngờ

(NLĐO) - Một người phụ nữ đang tắm bỗng bị té ngã, được đưa đến bệnh viện thì được các bác sĩ phát hiện có u màng não thái dương kích thước 3,5x5cm.

Xác minh danh tính, tìm thân nhân của một nữ bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện hơn 2 tháng

(NLĐO) - Người phụ nữ được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu đến nay hơn 2 tháng đã tỉnh lại nhưng chưa nói được.

phẫu thuật nội soi phẫu thuật thành công dịch vụ y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo