Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức: Trao yêu thương cho bệnh nhân khó khăn

Chương trình "Nồi cháo yêu thương" được khởi động từ ngày 26-3-2017 tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (nay là Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức). Hoạt động này ra đời từ nhu cầu rất thực tế và nhân văn là mong muốn mang đến những bát cháo đầy đủ dinh dưỡng, hoàn toàn miễn phí cho người bệnh và người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Điểm hẹn nhân ái

Phòng Công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết trong những ngày đầu, chương trình nhận được sự ủng hộ về cả tinh thần và vật chất từ Đảng ủy, Ban Giám đốc, tập thể Phòng Công tác xã hội và một số nhân viên y tế trong bệnh viện. Dần dần, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhà hảo tâm, trở thành một "điểm hẹn nhân ái" của cộng đồng.

TS.BSCKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức luôn đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của bệnh viện

Để ngọn lửa sẻ chia không bị gián đoạn, dù chỉ một ngày, chương trình được đề xuất và thực hiện vào sáng Chủ nhật hàng tuần.

Ông Đặng Đại Từ (bệnh nhân điều trị tại bệnh viện) xúc động nói: "Cháo rất ngon... Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bệnh viện và các nhóm công tác xã hội vì ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa yêu thương ".

Chương trình "Nồi cháo yêu thương" đã giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Chương trình đã vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, có những lúc tưởng chừng phải dừng lại . Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nồi cháo đã trở thành một hình ảnh quen thuộc .

Cô Đới Thị Hằng, nhân viên Phòng CTXH cho hay sự hạnh phúc của cô và tình nguyện viên đến từ những nụ cười, ánh mắt biết ơn sâu sắc của người bệnh khi nhận tô cháo .

Chị Châu Nguyễn Thạch Lam (sinh viên đồng hành cùng chương trình) coi đây là cơ hội để làm lan tỏa trách nhiệm xã hội . Chương trình này mong muốn sẽ tiếp tục lớn mạnh và lan tỏa sự yêu thương đến thật nhiều người .

Lan toả yêu thương

Sau hơn 8 năm duy trì hoạt động liên tục (chỉ tạm dừng trong giai đoạn cách ly phòng chống dịch COVID-19), "Nồi cháo yêu thương" đã đạt những kết quả vô cùng ấn tượng.

Bệnh nhân xúc động khi được nhận những tô cháo dinh dưỡng từ chương trình

Tính đến nay, đã có hơn 350 nồi cháo được nấu. Với tần suất khoảng 200 suất cháo nóng mỗi sáng Chủ nhật, phục vụ cho người bệnh khó khăn, tổng cộng đã có hơn 70.000 suất cháo được trao đi tận tay người bệnh và thân nhân.

Không chỉ con số vật chất đây còn là lời động viên, an ủi, giúp người bệnh và người nhà vơi bớt nỗi lo toan trên hành trình điều trị.

Thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn cũng được phát những tô cháo miễn phí để có điều kiện chăm sóc cho bệnh nhân

Nhà hảo tâm không chỉ đóng góp kinh phí mà còn trực tiếp phục vụ bệnh nhân.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, TS.BSCKII Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết Chương trình "Nồi cháo yêu thương" không chỉ là một bữa ăn ấm nóng mà còn là thể hiện của sự quan tâm và kết nối giữa bệnh viện với người bệnh và thân nhân. Đây là cách bệnh viện nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong từng nhân viên y tế, để mỗi hành động nhỏ đều góp phần làm dịu nỗi đau cho người bệnh".

"Niềm hạnh phúc của chúng tôi là được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt xúc động của người bệnh khi nhận tô cháo. Mỗi phần cháo tuy nhỏ nhưng là kết tinh của tấm lòng, nơi mỗi người cùng san sẻ yêu thương bằng cả trái tim" – bác sĩ Thanh xúc động.

Từ một hoạt động nội bộ, Chương trình "Nồi cháo yêu thương" nay đã trở thành một biểu tượng nhân ái của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Chương trình không chỉ xoa dịu những khó khăn về vật chất, mà còn thắp lên niềm tin, tinh thần lạc quan, giúp người bệnh cảm nhận được tình người ấm áp trong môi trường y tế.

Với sự chung tay của cộng đồng, Chương trình "Nồi cháo yêu thương" sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa – như một nồi lửa ấm không bao giờ tắt.