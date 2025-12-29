HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hành động ít ngờ tới có thể khiến bạn "mờ mắt" khi lái xe

Anh Thư

(NLĐO) - Khả năng xử lý của mắt khi lái xe có thể bị chậm lại vì một hành động tưởng chừng không hề liên quan đến thị giác, theo nghiên cứu mới từ Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Y Fujita (Nhật Bản) đã thực hiện các thí nghiệm trên người đang lái xe và chỉ ra rằng việc nói chuyện - ngay cả khi bạn không nhìn về phía người đối thoại hoặc màn hình - vẫn có thể khiến bạn không còn quan sát tốt.

Để điều tra vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 30 người trưởng thành khỏe mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển động mắt nhanh từ trung tâm ra ngoài trong ba điều kiện khác nhau: Nói chuyện, nghe và không làm gì cả.

Một điều ít ngờ đến có thể khiến bạn "mờ mắt" khi lái xe - Ảnh 1.

Trò chuyện khi lái xe có thể gây ảnh hưởng nhiều hơn bạn nghĩ - Minh họa AI: Thu Anh

Người tham gia được hướng dẫn nhìn nhanh và chính xác nhất có thể về phía mục tiêu thị giác ngoại vi hiển thị ở một trong 8 hướng được sắp đặt.

Kết quả cho thấy việc nói chuyện tai hại hơn cả: Nỗ lực nhận thức cần thiết để tìm kiếm và đưa ra câu trả lời bằng lời nói tạo ra sự can thiệp đáng kể vào các cơ chế kiểm soát ánh nhìn.

Khi đó, hoạt động của mắt sẽ bị chậm trễ cả về thời gian phản ứng, thời gian di chuyển mắt lẫn thời gian "lấy nét" và làm rõ thông tin mà bạn tiếp nhận được từ thứ vừa nhìn thấy.

Những sự chậm trễ này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng khi lái xe, chúng có thể tích lũy lại dẫn đến việc phát hiện nguy hiểm chậm hơn và phản ứng thể chất bị trì hoãn.

Ngay cả những cuộc trò chuyện rảnh tay - nói chuyện trực tiếp hoặc nói với ai đó qua điện thoại nhưng không cầm điện thoại - vẫn tạo ra gánh nặng nhận thức đủ lớn để gây nhiễu các quá trình thần kinh khởi phát và điều khiển chuyển động mắt.

Các phát hiện trên vừa được công bố trong bài báo khoa học đăng tải trên tạp chí PLOS ONE.

Nghiên cứu Nhật Bản: Lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc trang điểm

Nghiên cứu Nhật Bản: Lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc trang điểm

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản chứng minh rằng việc mua cho mẹ hoặc bà của bạn một thỏi son cũng có thể góp phần giúp sức khỏe của họ tốt hơn.

TP HCM đưa văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe” thành nếp sống

(NLĐO) - TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành nếp sống "Đã uống rượu, bia – không lái xe" trong toàn xã hội

Tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe Bộ Y tế vừa ban hành có gì mới?

(NLĐO) - Từ năm 2025, tiêu chuẩn sức khỏe và việc khám sức khỏe người lái xe có nhiều điểm mới, trong đó có thay đổi về xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn

