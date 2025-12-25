Hành trình cống hiến không mệt mỏi

Sách dày 425 trang, khổ 16 x 24 cm, được xuất bản bởi Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM.

Từ tuổi thơ nhọc nhằn đến người làm chính sách

Trong tập sách, TS Trần Du Lịch bộc bạch, lâu nay quen viết báo cáo khoa học, đề án, chương trình, kiến nghị, nay viết về mình khi bước vào tuổi 75, thấy khó. Nhưng việc viết lại bằng chính trí nhớ còn quá tốt, với việc sắp xếp theo sự kiện, theo kiểu kể chuyện một cách dung dị, chân thành làm người đọc dễ đón nhận.

Thông qua những sự kiện, những câu chuyện, những lát cắt về hành trình của cuộc đời, người đọc có thể chia sẻ được về niềm tin, khát vọng, về sự phấn đấu, vượt khó trong lao động và học tập, về sự phấn đấu và cống hiến cho việc chung, cho đất nước, cho TP HCM, cho những vùng đất thân thương và cho quê hương yêu dấu của ông.

Nội dung tập sách chia làm 3 phần:

Phần I: Ký ức vào đời gồm 3 mục (về tuổi thơ, gắn với quê hương Bình Định; về thời kỳ mưu sinh, thực hiện ước mơ được đi học; về giai đoạn sau 1975, bắt đầu cuộc sống dưới chế độ mới).

Phần II: Ký ức về những năm tháng công tác (về những đóng góp cho TP HCM, về công tác tư vấn cho Trung ương và một số địa phương, về hoạt động của 3 nhiệm kỳ tham gia Quốc hội).

Phần III: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam gồm 2 mục (tóm tắt hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam và những bài nghiên cứu đã công bố để minh họa…).

Qua tập sách, người đọc có thể chia sẻ cùng ông về những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn khi mẹ mất sớm, vào đời sớm, làm đủ thứ công việc để kiếm sống (lấy phân bò, rửa xe, phụ làm thợ hồ, làm ở hãng giặt ủi, dạy kèm…). Khó khăn đến mấy, người có chí như ông cũng không thể rời bỏ việc học hành và cố gắng hiện thực hóa những giấc mơ: làm thầy giáo, vào giảng đường đại học, góp sức cho sự phát triển đất nước… Niềm tin lớn và khát vọng ngày càng lớn đã giúp ông có được những thành công trong cuộc đời và sự nghiệp.

50 năm, từ sau ngày giải phóng, cuộc đời ông phần lớn gắn với công tác nghiên cứu khoa học và gắn với TP HCM, có thời gian đi nghĩa vụ quân sự và đi nghiên cứu sinh ở đất nước của Lênin vĩ đại.

Qua tập sách, người đọc có thể chia sẻ cùng TS Trần Du Lịch về công thức mà thầy giáo dạy văn lớp đệ nhị 1968 chỉ cho: Thành công = làm việc + cố gắng + may mắn.

50 năm gắn chặt với TP HCM

50 năm gắn bó với TP HCM, trên những cương vị khác nhau và với vai trò của một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu, TS Trần Du Lịch đã có nhiều đóng góp cho TP HCM. Thực tiễn sinh động của TP HCM đã tiếp sức cho ông và không ít chính sách thí điểm trong quá trình phát triển của TP HCM đã có bóng dáng của ông như: chính sách phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, nhượng quyền khai thác đường do nhà nước đầu tư...

TS Trần Du Lịch và tập sách “Ký ức niềm tin & khát vọng, hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam”. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU, QUỐC THẮNG - Đồ họa: PHƯƠNG ANH)

Tham gia 3 khóa Quốc hội trong Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, đại biểu Trần Du Lịch đã phát biểu thẳng thắn, không ngại tranh luận ở nghị trường và không ngại tiếp xúc báo chí ở hành lang hội trường Quốc hội. Đại biểu Trần Du Lịch cũng là người tích cực tiếp xúc các tầng lớp cử tri, trong đó có tầng lớp trí thức, doanh nhân, người trẻ…

Phát biểu của ông ở Quốc hội thể hiện rõ chính kiến, có phê bình, có hiến kế và mang tính xây dựng. Kết thúc 3 khóa làm đại biểu Quốc hội, ông cho rằng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng điều tiếc nuối là vẫn còn nợ cử tri với chức trách làm người đại diện cho họ ở Quốc hội. Có nhiều bài phát biểu và chất vấn ở Quốc hội của ông đã có in trong tập sách.

Trong những đóng góp cho TP HCM, TS Trần Du Lịch vẫn còn nhớ mình đã tham gia xây dựng văn kiện cho 7 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM. Ông nói rằng, chính thành phố này - quê hương thứ hai của tôi đã "cho tôi tất cả". Và phần thưởng lớn mà ông đón nhận từ Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP HCM vừa rồi - nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, TS Trần Du Lịch là một trong 60 cá nhân được tri ân vì đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM.

Với Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam của TS Trần Du Lịch, người đọc sẽ hiểu thêm về tình hình kinh tế - xã hội và sự phát triển đi lên của đất nước, của TP HCM từ sau ngày giải phóng. Đây là công việc mà ông đã dành phần lớn thời gian, công sức để nghiên cứu thể chế kinh tế và quản lý nhà nước về kinh tế. Để có kiến thức uyên bác về kinh tế, pháp luật, để có thể làm công tác nghiên cứu khoa học và có được cái duyên làm tư vấn cho đến tận bây giờ, ông đã không ngừng học tập và làm việc với cái tâm và phong cách thẳng thắn, nhiệt thành.

Gửi gắm niềm tin và khát vọng

Trong tập sách, TS Trần Du Lịch đã cho mình là người có nhiều may mắn, có hậu phương vững chắc, luôn có được những ân nhân, những nhà lãnh đạo tin tưởng, tạo điều kiện làm việc, cùng những chuyên gia, nhà khoa học tâm huyết và những người bạn tốt đã chia sẻ và hỗ trợ nhiều điều trong cuộc sống. Còn những điều tâm huyết và trăn trở, còn những vấn đề đặt ra cần phải làm gì trong giai đoạn phát triển mới... TS Trần Du Lịch cũng đã đề cập trong tập sách.

Qua tập sách, người đọc có thể cảm nhận ở ông luôn có niềm tin vào tương lai. Và với đất nước, TS Trần Du Lịch có niềm tin vững chắc rằng, Việt Nam sẽ đạt được khát vọng vươn mình của dân tộc.

Với các bài viết ngắn gọn và cách diễn đạt dễ tiếp nhận, với tất cả những gì mà TS Trần Du Lịch muốn gửi gắm về ký ức, niềm tin và khát vọng, về hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam, người đọc sẽ có dịp hiểu thêm và có thể tương tác cùng tác giả những vấn đề cùng quan tâm.

Xin cảm ơn tác giả đã gửi tặng sách và xin được giới thiệu cùng bạn đọc.

TS Trần Du Lịch từng là Viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, Đại biểu Quốc hội 3 khóa IX, XII và XIII, nhiều năm làm thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia (từ năm 1999 đến nay), thành viên Hội đồng Lý luận của Trung ương, tham gia công tác tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ... Ở TP HCM, hiện ông là thành viên Hội đồng Khoa học thành phố, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Nhiều thông tin hữu ích Buổi giao lưu và giới thiệu tác phẩm của TS Trần Du Lịch sẽ diễn ra ngày 27-12-2025 tại Đường sách TP HCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn). Chương trình do Nhà Xuất bản Tổng hợp TP HCM tổ chức, với sự điều phối phần tọa đàm và giao lưu của Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cùng tác giả và các khách mời: Bà Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM; TS - Giảng viên cao cấp Nguyễn Khắc Cảnh - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP HCM và ThS Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM. Qua đó, mang đến nhiều thông tin bổ ích, thiết thực, là dịp để người viết và công chúng có thể trao đổi, chia sẻ sâu sắc trong không khí trang trọng. X.Huy



