Sáng 13-12, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã ra mắt tập sách ảnh và triển lãm "80 năm, một Việt Nam vững tin".

Tại buổi giao lưu ra mắt, công chúng đã được lắng nghe những câu chuyện từ nhân vật thực tế bước ra từ tập sách ảnh. Đó là: bà Trần Tố Nga từng là phóng viên và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn và Thượng tá, phi công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn không quân 935 thuộc Sư 370 Đặng Đình Kiên.

"80 năm, một Việt Nam vững tin" gồm hơn 200 bức ảnh được ghi lại trong 5 năm rong ruổi khắp đất nước, từ biên giới phía Bắc đến mũi Cà Mau.

Các khách mời giao lưu tại chương trình ra mắt sách ảnh “80 năm, một Việt Nam vững tin”

Theo tác giả, mỗi bức ảnh là câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần hiển cường và tình tương thân của người Việt Nam qua nhiều thập kỷ.

Đây không chỉ là tập hợp dữ liệu giá trị mà còn là hành động cảm xúc đầy nhân văn được kể bằng ánh sáng và hình ảnh.

Nguyễn Á cho biết tiến trình thực hiện sách là dịp trở về với những cội nguồn giá trị, nhấn mạnh thông điệp quan trọng cuộc sống hòa bình, giữ một tình yêu quê hương và tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp của đất nước.

Sách ảnh "80 năm, một Việt Nam vững tin"

Đặc biệt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á được Viện Kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu Kỷ lục gia thực hiện 3 bộ sách ảnh chân thực, xúc động và hào hùng về cựu chiến binh, các khối lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong 3 kỳ đại lễ của đất nước trong 2 năm 2024-2025.

"Đây là những tư liệu quý giá, góp phần khắc họa sinh động dòng chảy của lịch sử, sức mạnh, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam" - VietKings ghi nhận.

Triển lãm cùng tên sẽ diễn ra từ ngày 13-12 đến ngày 15-12 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM.