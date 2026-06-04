Hành trình hồi sinh cô gái 19 tuổi mắc bệnh lạ

Ngày 4-6, Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM cho hay vừa mất hơn 60 ngày đêm để hồi sinh nữ bệnh nhân trẻ V.Đ.C.T (19 tuổi) mắc bệnh lạ. Đầu năm 2026, T. có những biểu hiện bất thường về tinh thần. Gia đình lo lắng khi thấy cô gái trẻ vốn hiền lành bỗng trở nên kích động, tinh thần không ổn định, thỉnh thoảng lại la hét vô cớ.

Sau khi được chẩn đoán ban đầu là rối loạn tâm thần dạng phân liệt, T. được điều trị bằng các loại thuốc an thần. Tuy nhiên, tình trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn. T. rơi vào trạng thái ngủ li bì, mê mệt.

Cô gái 19 tuổi trong tình trạng hôn mê

T. được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Trãi trong tình trạng rối loạn ý thức nặng. Các bác sĩ nghi ngờ đây không phải là một bệnh lý tâm thần thông thường. Kết quả xét nghiệm đã khẳng định một chẩn đoán: Viêm não tự miễn NMDR (+). Đây là một căn bệnh hiếm gặp, xảy ra khi cơ thể sản sinh ra kháng thể tấn công chính các tế bào não của mình, gây ra những triệu chứng tâm thần giả tạo trước khi tàn phá hệ thần kinh.

Diễn tiến của bệnh nhân nhanh chóng trở nên nguy kịch, rơi vào trạng thái sốt cao liên tục 39 - 40 độ C, lơ mơ, co giật toàn thân nhiều cơn và xuất hiện các cử động bất thường vùng mặt (loạn động). Cô gái bị suy hô hấp nặng, tụt huyết áp và rơi vào sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ). Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì sự sống. Điều trị miễn dịch bậc cao: Thay huyết tương (Plasmapheresis) tổng cộng 7 lần để lọc bỏ các kháng thể tự miễn độc hại ra khỏi máu, kết hợp dùng Corticoid liều cao. Kiểm soát động kinh: Sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc chống động kinh liều cao truyền tĩnh mạch để cắt các cơn co giật liên tục.

Chị T. hồi phục sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Nguyễn trãi

Thử thách chưa dừng lại ở đó. Do nằm viện kéo dài và tình trạng miễn dịch suy kiệt, T. phải đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện cực kỳ phức tạp. Kết quả nuôi cấy đàm và dịch rửa phế quản cho thấy sự hiện diện của những loại vi khuẩn "siêu kháng thuốc" như Klebsiella Pneumonia và Acinetobacter Baumanni. Các bác sĩ Khoa ICU đã thực hiện chiến lược cá thể hóa điều trị kháng sinh.

Sau hơn 2 tháng kiên trì bền bỉ, "trái ngọt" đã đến. Từ một người bệnh hôn mê, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, CT. bắt đầu có những dấu hiệu tỉnh lại. T. hết co giật, tri giác cải thiện rõ rệt và chính thức cai được máy thở. T. hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt và đã được rút canuyn mở khí quản, tự thở một cách nhẹ nhàng.

Đừng chủ quan với các dấu hiệu tâm thần đột ngột Các chuyên gia Bệnh viện Nguyễn Trãi đưa ra những khuyến cáo quan trọng cho cộng đồng: Nhận diện sớm: Khi người thân (đặc biệt là người trẻ tuổi) có biểu hiện tinh thần không ổn định, ngủ li bì, la hét hoặc co giật đột ngột, cần đưa ngay đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh. Viêm não tự miễn rất dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tâm thần thông thường, việc phát hiện muộn sẽ để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong. Kiên trì và tuân thủ: Điều trị viêm não tự miễn là một hành trình dài. Sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ thuốc chống động kinh và thuốc dự phòng tái phát (Mycophenolate mofetil) theo đúng chỉ định của bác sĩ. Tái khám đúng hẹn: Việc theo dõi sau điều trị là bắt buộc để đảm bảo bệnh không tái phát và điều chỉnh liều lượng thuốc phù hợp với tình trạng phục hồi của cơ thể.



