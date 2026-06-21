World Cup 2026: Tunisia là đội thứ 3 bị loại, khép lại hành trình đầy biến động

Tunisia chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sớm 1 vòng đấu, sau màn trình diễn đáng thất vọng bậc nhất giải đấu. Đại diện châu Phi khép lại hai lượt trận đầu tiên với thành tích toàn thua, ghi 1 bàn nhưng để thủng lưới tới 9 lần. Bên cạnh hai trận đấu chuyên môn, họ cũng để lại các diễn biến khó tin tại giải.

Sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở ngày ra quân, Liên đoàn Bóng đá Tunisia đã lập tức sa thải HLV Sabri Lamouchi vào ngày 15-6. Đến ngày 17-6, họ chính thức bổ nhiệm Hervé Renard với hy vọng cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không mang lại hiệu quả khi "Đại bàng Carthage" tiếp tục nhận thất bại 0-4 trước Nhật Bản vào trưa nay.

Không giành được điểm nào sau hai lượt trận, Tunisia đứng cuối bảng F và chính thức hết cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Ngay cả khi đánh bại Hà Lan ở lượt trận cuối, đội bóng Bắc Phi cũng không thể vượt qua các đối thủ xếp trên do bất lợi về thành tích đối đầu và hiệu số.

Sau hai lượt trận, Nhật Bản và Hà Lan cùng có 4 điểm, trong khi Thụy Điển sở hữu 3 điểm. Với cục diện hiện tại, Tunisia trở thành đội tuyển thứ ba bị loại khỏi World Cup 2026 sau Haiti (bảng C) và Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D).

Từng được kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng Tunisia lại gây thất vọng toàn diện. Hai trận thua đậm, thay tướng ngay sau trận ra quân và không giành nổi điểm số nào khiến đại diện châu Phi bị đánh giá là một trong những đội bóng có màn trình diễn kém nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, trong ngày 20-6, hai đội tuyển khác là Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm phải nói lời chia tay World Cup 2026 khi chỉ còn trận thủ tục ở lượt cuối cùng.

Cụ thể, Haiti với thất bại 0-3 trước Brazil sáng 20 đã sớm dừng bước với hai trận thua trắng (thua 0-1 Scotland) ở C.

Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp bước Haiti với hai trận toàn thua tương tự khi khép lại lượt 2 bằng một thất bại đầy thất vọng khi thua 0-1 trước Paraguay, bất chấp việc thi đấu hơn người từ những phút bù giờ hiệp 1.