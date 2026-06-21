Neuer lại phá kỷ lục World Cup, khẳng định vị thế huyền thoại

Trận thắng tại lượt đấu thứ hai bảng E World Cup 2026 không chỉ giúp Đức sớm giành vé vào vòng knock-out mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt của Manuel Neuer vào rạng sáng 21-6. Lão tướng 40 tuổi đã có lần thứ 21 ra sân tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua thành tích 20 trận của Hugo Lloris để trở thành thủ môn thi đấu nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Thành tích này cũng giúp thủ môn người Đức vượt qua kỷ lục cũ của mình và cựu thủ môn tuyển Pháp Hugo Lloris (cùng 20 trận).

Hành trình của Neuer tại sân chơi lớn nhất hành tinh trải dài qua 5 kỳ World Cup: 6 trận năm 2010, 7 trận năm 2014 trên hành trình vô địch cùng tuyển Đức, 3 trận ở World Cup 2018, 3 trận tại World Cup 2022 và 2 trận tại World Cup 2026. Kỷ lục này vẫn chưa dừng lại khi Đức đã giành quyền đi tiếp và Neuer chắc chắn còn cơ hội nâng cao thành tích.

Cũng trong trận đấu rạng sáng nay, thủ thành kỳ cựu này đã trở thành cầu thủ tiếp theo được FIFA cho phép mang hai huy hiệu đặc biệt trên áo đấu, sau Luka Modric và Lionel Messi.

Trước đó, ở trận thắng Curacao, Neuer cũng trở thành cầu thủ Đức lớn tuổi nhất từng thi đấu tại World Cup khi bước sang tuổi 40.

Ở tay áo phải, Neuer mang huy hiệu "Legacy" (Di sản), vốn đã xuất hiện từ trận ra quân của tuyển Đức. Trong khi đó, tay áo trái là huy hiệu "Golden Glove" (Găng tay vàng), nhằm tôn vinh danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất mà anh giành được tại World Cup 2014 trên đất Brazil.



Trước thềm World Cup năm nay, anh từng tuyên bố chia tay đội tuyển sau Euro 2024, nhưng phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich đã giúp Neuer được HLV Julian Nagelsmann thuyết phục trở lại. Quyết định ấy đang mang đến hiệu quả khi kinh nghiệm và bản lĩnh của thủ thành kỳ cựu tiếp tục là điểm tựa cho "Cỗ xe tăng" tại vòng bảng.