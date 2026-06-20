Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế

Thùy Trang

(NLĐO) - B Ray cùng dàn nghệ sĩ trẻ mang yêu thương đến cộng đồng qua hành trình "Ray Of Hope".

B Ray lan tỏa hy vọng đến những hoàn cảnh khó khăn

Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 1.

B Ray lan tỏa hy vọng đến những hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, rapper B Ray đã cùng các nghệ sĩ tham gia chuyến thiện nguyện mang tên "Ray Of Hope", với mong muốn mang đến những giá trị tích cực, sự sẻ chia và niềm hy vọng cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Đồng hành cùng B Ray trong hành trình ý nghĩa lần này là các nghệ sĩ Masew, Đạt G, Huỳnh Công Hiếu, 24K.Right, Gill, LoR, Vlary, Ngắn, DT Tập Rap, Yuno Bigboi, Dũng D.X và Cindy Lư. 

Không chỉ xuất hiện với vai trò nghệ sĩ, các thành viên còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trao tặng quà, giao lưu và động viên tinh thần người dân địa phương.

"Ray Of Hope" được thực hiện với mong muốn lan tỏa thông điệp về sự kết nối, lòng nhân ái và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thông qua những phần quà thiết thực cùng các hoạt động ý nghĩa, chương trình đã góp phần mang đến niềm vui, tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến đã tạo nên nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia đến cộng đồng người hâm mộ.

Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 2.
Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 3.
Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 4.
Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 5.
Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 6.
Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 7.
Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 8.

Những khoảnh khắc thú vị của chuyến đi

Chuyến đi khép lại với nhiều cảm xúc đáng nhớ, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa mà "Ray Of Hope" hướng đến: mỗi hành động tử tế, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành tia hy vọng giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. "Ray Of Hope" không chỉ là một hành trình thiện nguyện mà còn là cầu nối lan tỏa yêu thương, khuyến khích cộng đồng cùng chung tay tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội.

Điểm mạnh của B Ray

BRay là một trong những rapper nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam và được nhiều khán giả yêu mến nhờ nhiều điểm mạnh nổi bật. Anh sở hữu khả năng viết lời ấn tượng với ngôn ngữ gần gũi, giàu cảm xúc nhưng vẫn mang tính sáng tạo cao. Các ca từ của B Ray thường phản ánh những câu chuyện đời sống, tình yêu, tình bạn và những trải nghiệm cá nhân, giúp người nghe dễ đồng cảm.

Hành trình Ray Of Hope: B Ray và đồng nghiệp lan tỏa những điều tử tế - Ảnh 9.

B Ray là rapper được yêu mến

Bên cạnh đó, B Ray có phong cách rap đa dạng và linh hoạt. Anh có thể thể hiện tốt từ những bản rap mạnh mẽ, cá tính cho đến những ca khúc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Khả năng thích nghi với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau giúp anh tiếp cận được nhiều nhóm khán giả.

Một điểm mạnh khác của B Ray là tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng nắm bắt xu hướng. Anh thường xuyên làm mới hình ảnh, thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo và hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác để tạo ra các sản phẩm chất lượng. 

Ngoài ra, sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần không ngừng học hỏi cũng góp phần giúp B Ray duy trì sức hút trong làng nhạc. Chính những yếu tố đó đã giúp anh xây dựng được vị trí vững chắc và có ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng rap Việt.

Tin liên quan

Nghe B Ray kể chuyện đời mình

Nghe B Ray kể chuyện đời mình

(NLĐO) - B Ray muốn bù đắp cho mẹ lúc trẻ, kể câu chuyện của chính mình trong "Còn ai ngoài anh với em".

Chị em Nam Anh- Nam Em "càn quét" vương miện Miss Cosmo TP HCM 2026

(NLĐO) - Chị gái Lệ Nam (thường gọi là Nam Anh) và em gái Nam Em trở thành hoa khôi và á khôi tại Miss Cosmo TP HCM 2026.

Văn hóa áo dài - giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa áo dài TP HCM lần thứ 2-2026, tọa đàm Văn hóa áo dài thu hút sự chú ý.

B Ray Rapper B Ray Bray và điều ý nghĩa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo